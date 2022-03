A tökéletes tisztaság megteremtése gőztisztítókkal

A gőztisztítók nagy sikert aratnak azok körében, akik szeretnek gondoskodni arról, hogy otthonuk ne csak tiszta, hanem makulátlan legyen. Ezek a berendezések általában sokkal sokoldalúbbak, mint azt elsőre gondolnánk. Mivel nagy teljesítményű gőzzel tisztítanak, ezek a praktikus felmosók tökéletesek otthonunk számos felületének tisztítására és fertőtlenítésére, nem csak a padlóra. Még a konyhai berendezéseket, zuhanyzókat és kerti bútorokat is át lehet tisztítani egy ilyen eszközzel. A legjobb gőztisztító megvásárlásának másik nagy előnye, hogy vegyszermentesen tartják lakásunkat, mivel csak (nagyon) forró vízre van szükségük a baktériumok akár 99,9%-ának elpusztításához. Összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat és példaként a Vileda legújabb termékét mutatjuk be.

Vezetékes vs. vezeték nélküli gőztisztítók

A vezetékes gőzfelmosók általában 20-25 méteres vezetékkel vannak ellátva. Az otthoni padlók tisztítása anélkül, hogy gyakran ki kellene húzni a felmosót, majd bedugni egy másik konnektorba, gyakran ideális forgatókönyv. Tehát egy hosszú vezeték hasznos azoknak, akiknek nagy takarítási hely áll rendelkezésre. Egy másik lehetőség a vezeték nélküli gőztisztítók, amelyek akkumulátorra támaszkodnak. A legjobb vezeték nélküli berendezések akkumulátorának élettartama legalább 1 óra. Az otthon méretétől függően azonban egy óra is elegendő idő lehet. Emiatt jó ötlet az akkumulátor töltési idejét megvizsgálni. Egyes termékek töltéséhez akár 2 óra vagy több is szükséges. Ha a munkát egy menetben kell elvégezni egy vezeték nélküli felmosóval, az extra akkumulátorok segítségével elkerülhető, hogy abba kelljen hagyni a munkát és akár 2 órát is várni a töltéssel.

Milyen legyen a gőzbeállítás?

Egyes gőztisztítók különböző gőzbeállításokkal rendelkeznek, amelyek másfajta padlókhoz teszik őket alkalmassá. Ezek a konfigurációk szabályozzák a felmosóból kilépő gőz mennyiségét, így az a padló típusától függően beállítható a padló esetleges rongálásának elkerülése érdekében. Ha a padlógyártó azt mondja, hogy megfelelő a gőz használata, a fapadlóhoz a legjobb gőzfelmosó az állítható gőzszabályzóval és egy nedvszívó felmosópárnával, amely minimális nedvességet hagy a felszín felületén. A National Wood Floor Association (NWFA) szerint a gőz vagy a túlzott víz használata idővel károsíthatja a fapadlót.

A Vileda Steam XXL gőztisztítók alkalmazásával könnyű a házimunka

A hazai online áruházakban is kapható (közel 28 ezer forintért) háztartási eszköz a rendkívül nagy, 40 cm-es alaplap jóvoltából minden korábbinál hatékonyabban és gyorsabban megtisztíthatja a padlónkat. A forró gőzzel a baktériumok közel 99,9%-át eltávolíthatjuk és hatékony, higiénikus tisztítási eredményeket érhetünk el. Ami jelentős pozitívum, hogy szinte bármilyen padlón alkalmazható a gőztisztítók legjobbja, legyen az parketta, laminált lap vagy a klasszikus csempe. A szőnyegtisztító keretének hála a kárpitok higiénikussá tétele szintén megoldható. A hozzáadott extrák célja, hogy még jobban lerövidítsék a fertőtlenítési időt, miközben javítják a dizájnt. Elmondhatjuk, hogy ez az egyetlen termék, amelyhez kifejezetten erre a használatra készült tartozék van. A víztartályban elég sok, 400 ml víz fér el, ami több mint elegendő gőzerőt biztosíthat a konyhánk, a fürdőszoba és a folyosó alapos takarításához. A 6 méter hosszú kábel azt eredményezi, hogy a konyha és a folyosó egy munkamenetben egyszerűen elvégezhető. Ez egy zseniális gőztisztító, az egyszerű kezelőszervek (van egy gumibevonatú be- és kikapcsoló gomb és egy tárcsa, amellyel a gőzteljesítményt a minimumról maximumra forgathatjuk) több mint nagyszerűek, és a lecsupaszított hátú kialakításnak köszönhetően könnyen elrejthető bárhol.

A sokoldalúság jegyében

Szinte minden lakásban vannak nehezen elérhető zugok és rések, amelyeket szinte lehetetlen kitakarítani. A hagyományos felmosókhoz hasonlóan a gőztisztítók is eltérő tulajdonságokkal jellemezhetők a vásárolt modelltől függően: ilyenek lehetnek​ a forgó felmosófejek és a levehető alkatrészek a nehezen elérhető területek tisztítására.