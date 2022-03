Íme a Samsung & Fat Cap Spray együttműködése – éjszaka életre kel az utcaművészet

A Samsung Éjszaka új megvilágításban kampánya az éjszakai fotózás világát mutatja be egy teljesen új szemszögből. A négy, hetente jelentkező epizódban a rajongók közelebbről megismerhetik a TikTok sztár, utcaművész, Fat Cap Sprays éjjel készített munkáit.

A lenyűgöző felvételeket a Galaxy S22 Ultra Nightography, éjszakai felvételek funkciója tette lehetővé, amelynek köszönhetően most a követők is megtudhatják, mivel tölti az alkotó az éjszakáit.

A művész kreativitását eddig gyakran korlátozta, hogy a sötétben nem tudta megfelelően dokumentálni az alkotás folyamatát. A művész a Nightography, éjszakai felvételek segítségével szinte bármilyen megvilágítás mellett lenyűgöző, éles fotókat készíthet, a sötétben világító graffitik és a járókelők reakciói pedig kiválóan látszanak a videókon. Legújabb munkája egy jellegzetes éjszakai állatot jelenít meg, az utcaművész egy világító rókát fest a falra.

Számomra az alkotási folyamat dokumentálása legalább olyan fontos része a művészetnek, mint maga az elkészült kép

– mondta el Fat Cap Sprays.

A Galaxy S22 új éjszakai funkcióival végre úgy mutathatom meg ezeket az éjszakai műveket, ahogyan mindig is szerettem volna, úgy festhetek a sötétben, hogy biztosan tudom, jó felvételek készülnek a munkámról.

Fat Cap Sprays most először változó fényviszonyok között is lenyűgöző tartalmakat készített, ez pedig lehetővé tette számára, hogy kreativitását éjszaka is kibontakoztassa. A filmek egy különleges utazást mutatnak be, amely az utcai művészetek új módszereit, a rajongókkal való kapcsolatteremtést, sőt a fizikai és a digitális művészetek egyedülálló fúzióját is érinti a graffiti és az NFT-k világán keresztül.

A filmek négy héten át, hétfőnként jelennek meg, az új epizódok a https://www.samsung.com/hu/explore/photography/night-in-new-light/ oldalon lesznek elérhetők:

1. Éjszaka új megvilágításban – A Samsung Galaxy S22 Ultra és Fat Cap Sprays kreatív együttműködése, sötétedés után

– A Samsung Galaxy S22 Ultra és Fat Cap Sprays kreatív együttműködése, sötétedés után 2. Rajongók mindenütt – Fat Cap Sprays művészetének pozitív hatása a rajongókra az egész világon

– Fat Cap Sprays művészetének pozitív hatása a rajongókra az egész világon 3. Az átmenetitől az állandóig – A Galaxy S22 Ultra a lehető legjobb formájukban rögzíti az éjszakai művészeti alkotásokat

– A Galaxy S22 Ultra a lehető legjobb formájukban rögzíti az éjszakai művészeti alkotásokat 4. Örökre fennmaradó képek – Egy utazás az NFT-k világába

Az utcaművészet tökéletes példája annak, hogyan bontakozik ki a kreativitás az éj leple alatt. Ennek a művészeti ágnak a befogadókra gyakorolt elképesztő hatása soha nem volt még annyira érezhető, mint az elmúlt két évben

– mondta Mark Notton, a Samsung mobilkommunikációs kategóriamenedzsment igazgatója.

Fat Cap Sprays munkái inspirálják a járókelőket, és az internetnek köszönhetően emberek millióit is világszerte. A Galaxy S22 Ultra Nightography, éjszakai felvételek funkciója segíti az önkifejezését, hiszen korábban szinte sosem látott, kristálytiszta felvételeken örökítheti meg a művészetét.

A Galaxy S22 Ultra beépített S Pennel, fejlett Nightography, éjszakai felvételek funkcióval és videós lehetőségekkel a Samsung valaha volt legerősebb Ultra készüléke. Legyen szó amatőr vagy profi fotósokról, a Galaxy S22 Ultrában szinte minden, a lehető legjobb felvétel készítéséhez szükséges megoldás megtalálható. A készülékkel szinte bármilyen megvilágítás mellett azonnal megosztható tartalmak készíthetők. Az S22 széria minden tagjában megtalálható Nightography, éjszakai felvételek funkciónak köszönhetően az előlapi és a hátlapi kamerákkal, éjjel és nappal is tiszta, éles videók készíthetők.

Az S Pennek köszönhetően az S22 Ultra több lehet egy átlagos telefonnál. A Note szériából ismert megoldások továbbfejlesztésével az új készülék különleges felhasználói élményt nyújt.

A Galaxy S22 Ultrával kapcsolatos további információ a https://www.samsung.com/hu/smartphones/galaxy-s22-ultra/weboldalon érhető el.