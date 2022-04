Irgalmatlan távot tett meg egy gép az Oroszországot repülést érintő szankciók miatt

Moszkvából Madridba, majd onnan Athénon keresztül vissza Moszkvába repült az a diplomatákat szállító repülőjárat, ami a légvonalban kevesebb mint 8 ezer kilométeres utat ennek közel kétszerese alatt tette meg, írja a Telex.hu.

A repüléstilalmi uniós szankciók miatt ugyanis a Moszkvából Madridba tartó gépnek meg kellett kerülnie egész Skandináviát és a Brit szigeteket is, Madrid és Athén között csak Észak-Afrika partvidékén közlekedhetett, majd Görögországot is csak Törökország és a Kaukázus átszelésével hagyhatta el a gép.

Illusztráció: Pixabay.com

Összesen az út így 15 163 kilométer hosszú volt, ami szinte megfelel a világ mostani leghosszabb repülőútjának, a New York–Szingapúr járat hosszának.

