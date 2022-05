Orosz források szerint felszállt és Moszkva felett alacsonyan repült el az az IL-80 Maxdome nevet viselő repülőgép, amelyet Vlagyimir Putyin, orosz elnök „végítélet” gépének is neveznek. Ezt csak akkor használnák, amikor Oroszország közelében atomháború tör ki, és az elnököt kész kimenteni a vészhelyzetből – írja a Blikk.hu.

Az oroszok állítják, hogy ezt a május 9-i, Győzelem Napjára készülve vetették be gyakorlatba, de 2010 óta még sosem szállt fel ez a repülő a második világháborút lezáró nap ünneplése során. A Dailymail tett közzé erről egy felvételt, amelyen látni, hogy a gép méltóságteljesen repül el Moszkva felett.

A „Repülő Kreml” nevet is viselő gép újbóli üzembe helyezése egyfajta üzenet is a Nyugat számára, az elmúlt napok kölcsönös fenyegetései után. Emellett az orosz hadvezetés azt is közölte, hogy a Győzelem Napján számos olyan haditechnikát is be fognak majd mutatni, amely képes nukleáris robbanófejek célba juttatására.

Arról, hogy mit kell tudni a Putyin titkos repülőgépéről, a Blikk.hu cikkében olvashtank.

Nyitókép: Twitter