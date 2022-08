Online vásárlások: ezért lesz sikeresebb egy webshop a konkurenciájánál

Nehéz felvenni a versenyt a rengeteg konkurens vállalattal, és eközben folyamatosan nyomon követni az egyre változó és átalakuló marketingstratégiákat, -eszközöket is. Ha te is webshopot működtetsz, különösen fontos, hogy a lehető legmegfelelőbben válogasd meg a marketingeszközöket, ezáltal növelve a weboldalad forgalmát. Ráadásul ezzel bebizonyíthatod, hogy jobb terméket kínálsz a konkurenciánál. (x)

Igények és versenytársak felmérése

Nagyon fontos, hogy képben legyél a hasonló termékeket, szolgáltatást árusító cégekkel, és összehasonlítsd saját vállalkozásoddal a weboldalukat, a folyamataikat, a közösségi médiában való jelenlétüket. Ez semmiképp sem rosszindulatú hasonlítgatás, csupán információgyűjtés, hogy a lehető legjobb eredményt érd el, tanulva mások hibáiból vagy épp sikereiből.

Az elsődleges cél azonban minden esetben a saját vásárlóid ismerete: az ő igényeik folyamatos felmérése, és az ahhoz való alkalmazkodás. Ne félj a véleményektől, a visszajelzésektől, még akkor se, ha azok között vannak negatívak is! Fontos, hogy folyamatosan fejlődj, így a már meglévő vásárlók megtartása mellett újakat is szerezhetsz.

Légy elérhető, és megtalálható!

A vásárlók igen nagy százaléka már elsőként a Google-be beírva keres rá bizonyos termékekre és szolgáltatásokra információgyűjtés céljából. Ha almáspite receptre van szükségük vagy új autót szeretnének vásárolni, szinte biztosan reflexből ezt a keresőt alkalmazzák. Éppen ezért fontos, hogy az általad forgalmazott cikk vagy szolgáltatás minél előkelőbb helyet foglaljon el a keresőben – hogy a Google téged ajánljon az elsők között, ne a konkurenciát.

Ezt a folyamatot nevezik keresőoptimalizálásnak, mely ma már külön marketingeszköznek számít. Az így érkező organikus látogatók relevánsak, hiszen megadtad a kérdésükre a választ, bemutatva saját termékedet – így nagyobb eséllyel vásárolnak majd a honlapodról. Éppen ezért nagyon fontos, hogy nagy hangsúlyt fektess a keresőoptimalizálásra, melyben érdemes szakértők segítségét kérni a még jobb eredmények érdekében.

Nemcsak a Google-nek, de a vásárlóknak is fontos megfelelned, ezért érdemes minél hamarabb válaszolni a felmerülő kérdésekre, emailekre, megkeresésekre, és a rendelések feldolgozásában is törekedj a gyorsaságra! Ha egy hasonló terméket áruló honlapon azt látjuk, pár nappal hamarabbi szállítást vállal, könnyen lehet, hogy nem az ár, hanem a gyorsaság dönt majd, így eleshetsz a vásárlótól.

Felhasználóbarát weboldal

Teljesen mindegy, hogy nagyszerű áru vagy szolgáltatás található meg a weboldaladon, ha az átláthatatlan, bonyolult, lassú, vagy hemzseg a helyesírási hibáktól. A dizájn is nagyon sokat hozzátesz ahhoz, hogy a vállalkozásod megítélése igényességet sugalljon, éppen ezért ezt sem szabad elhanyagolni.

Minden weboldal készítése során sok-sok tesztelési körön kell végigmenni a vásárlók szemszögéből ahhoz, hogy minél egyszerűbb és átláthatóbb végeredményt kapj. Gyakori hiba az is, hogy egy honlap nincs megfelelően mobilra optimalizálva, ami azért nagy baj, mert ma már sokan kizárólag mobilról böngésznek. Ne feledkezz meg a termékleírásokról, használati utasításról sem, de a termékvideók is rengeteget hozzátehetnek a vásárlókör bővítéséhez!

Mivel vásárlás során a bizalom elnyerése és megtartása a cél, fontos, hogy már az elején megnyugtasd a vevőket. Ezt a leginkább hiteles értékelésekkel, előző vásárlóktól származó véleményekkel teheted meg. Gyűjts véleményeket Facebook-oldaladon, a Google-ben, de ezeket akár a weboldaladon is kiemelheted. Minél több forrásból származik jó értékelés, annál nagyobb bizalommal teszi be a vásárló a terméket a kosárba.

Eredmények mérése, állandó optimalizálás

Annak érdekében, hogy mérhetővé váljanak a kitűzött célok és a folyamat lépéseinek részeredményei is, érdemes egy hasznos segítséget, a KPI-t, azaz fő teljesítménymutatót alapul venned. A KPI segítségével meghatározhatod, mi az elsődleges célod a keresőoptimalizálás használatával. Legyen szó egy meghatározott magasabb profitról, havi 3000 új hírlevél-feliratkozóról vagy valami teljesen másról, a mutatóval rendszerben gondolkodhatsz.

A vásárlói igények változása érdekében neked is törekedned kell a folytonos újításra, ezáltal az optimalizálásra is. A világ legnagyobb vállalatai is rengeteget költenek hétről hétre marketingcélokra, hiszen a vásárlók megszerzése után a megtartás is nagyon fontos cél!

Érdemes lehet szakértők segítségét kérni, hogy a marketingre félretett büdzsé ne vesszen kárba, hanem hasznos eredményeket, új vásárlókat hozzon. Így hosszú távon nem kiadásként, hanem befektetésként tekinthetsz minden marketingeszközre!

Partner tartalom (x)