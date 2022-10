Több iparágban is választ adhat a szakemberhiányra az idei Szakmázz! Budapest

Közel 10 ezer látogató, 100 szakma, 54 iskola az év pályaorientációs és szakképzési kiállításán.

A rendezvény két napja alatt közel 10 ezer általános iskolás és középiskolás fiatal látogatott el a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) kiemelt támogatásával megrendezett SzakMÁzz! Budapest kiállításra. A börzét a BKIK szakértői és influenszer nagykövetei hatalmas sikerrel zárták: több ezer fiatallal találkoztak a két nap alatt. Az évről évre népszerűbb rendezvény fontos eszköz a fiatalok szakmatanulásának támogatásában, hosszabb távon pedig a szakemberhiány csökkentésében is szerepe lehet.

Fotó: Petrovics Attila / szakmazzbudapest.hu

Több mint 70 standon, mind a 28 ágazat, valamint csaknem 100 szakma és 54 szakképző iskola mutatkozott be a látogatóknak a SzakMÁzz! Budapest 2022 Pályaválasztási Kiállításon október 4-5.között. A BKIK standja iránt kimagasló volt az érdeklődés: több ezer tanuló fordult meg ebben az évben a Pályaorientációs Pötty nevű helyszínen, ahol a Junior Skills versenyen részt vevő asztalosok és kárpitosok bemutatóján és a budapesti kamara szakértőinek pályaorientációs támogatásán túl influenszerekkel, Verebélyi Vivivel és Nagy Norbival is találkozhattak. A népszerű páros hitelesen mutatta be, hogy milyen menő szakmát tanulni és hogy mennyire fontos, hogy jól képzett és jól kereső szakemberek legyenek a piacon.

A hazai gazdaság fenntartható működése szempontjából alapvető fontosságú a szakképzett munkaerő, melyből most számos szakterületen hiány van. Az utánpótlás folyamatos biztosítása érdekében pedig elengedhetetlen a szakmatanulás folyamatos népszerűsítése, mégpedig a Szakképzés 4.0 stratégia mentén, a gazdasági szereplők minél szorosabb bevonásával. Hisszük, hogy a BKIK átfogó, az aktuális munkaerőpiaci és pedagógiai követelményeknek megfelelő pályaorientációs munkájával és partnerkapcsolatainak célirányos kiaknázásával már középtávon is hatékonyan támogathatja megújult szakképzés munkaerőpiaci kiegyensúlyozó szerepét

– mondta el Csókay Ákos, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára.

A kiemelt támogató BKIK 2013 óta foglalkozik pályaorientációval szorosan együttműködve Budapest Főváros Kormányhivatalával. A budapesti kamara pályaorientációs szakemberei az Ipar 4.0 és az Szakképzés 4.0 keretrendszere mentén, speciális módszertannal segítik a gyerekeket a pályaválasztásban: idén immár több mint 3500 gyerekkel találkoztak valamilyen fórumon, sokukkal egyéni tanácsadás keretében. A diákok pályaválasztását rendhagyó osztályfőnöki órákkal, igény esetén a szülői értekezleteken való részvétellel, díjmentes pályaorientációs órákkal, nyári táborokban, gyár-, üzem- és tanműhely látogatások szervezésével és számos rendezvényen is segítik. Kiterjedt iskolai kapcsolatrendszere mellett a BKIK az olyan hazai és nemzetközi szakmai versenyeken való részvételt is segíti, mint a WorldSkills, a EuroSkills, az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyek vagy a Szakma Kiváló Tanulója Verseny.

A SzakMÁzz! Kiállításon a pálya-, szakma- és iskolaválasztás előtt álló, elsősorban általános iskolás tanulók, valamint a szakképzettséggel nem rendelkező középiskolások átfogó információt kapnak a pályákról, foglalkozásokról, hiányszakmákról, munkaerőpiaci helyzetről. Megismerhetik az iskolarendszeren belüli és kívüli oktatási, képzési lehetőségeket, továbbá a kamarák együttműködésével és a gyakorlati képzést biztosító munkaadók bevonásával tájékozódhatnak a gyakorlati szakképzés lehetőségeiről.