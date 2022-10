Musk tényleg megvette a Twittert, és azonnal kirúgta a vezérigazgatót

A világ leggazdagabb embere hónapokig húzta, de most befejezte a Twitter 44 milliárd dolláros felvásárlását, aminek nemcsak az lett a vége, hogy Elon Musk lett a tulaj, de az is, hogy azonnal megszabadult a felsővezetőktől, köztük Parag Agrawal vezérigazgatótól is.

Elon Musk, a Tesla Motors amerikai elektromosjármű-gyártó és a SpaceX amerikai űrkutatási magánvállalat vezérigazgatója anyja, Maye Musk társaságában a New York-i Metropolitan Művészeti Múzeum Ruhaintézetének jótékonysági gálaestjén 2022. május 2-án.

Agrawal mellett Ned Segal pénzügyi igazgatót, valamint a cég jogpolitikai vezetőjét, Vijaya Gaddét is elbocsátották. A BBC azt írja, Agrawalt és Segalt egyszerűen kikísérték a Twitter San Francisco-i központjából.

