Budapesti Mobilitási Expo: Nagy érdeklődés övezte a rendezvényt

Közel kétezren látogattak ki a Budapesti Mobilitási Expóra a hétvégén – nagy volt az érdeklődés a látványos oktatási eszközök iránt a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara rendezvényén.

November 9. és 11. között, a Vasúttörténeti Parkban rendezték meg a Budapesti Mobilitási Expot. A BKIK szervezésében, közel kétezer érdeklődő részvételével zajló ingyenes családi esemény fő célja a járműipari szakmák népszerűsítése volt. Az érdeklődők a kiállítók aktuális témáit feldolgozó szakmai előadások mellett játékos készségfelmérésen is részt vehettek, valamint kipróbálhatták a borulás szimulátort és elektromos rollereket is. A mikromobilitási eszközöket is bemutató kiállításon kiderült, hogy a rendőrség is keresi a módját, hogyan tudja alkalmazni a jelenlegi jogszabályi kereteket az elektromos rollerekre.

Követve az országos szinten tapasztalható tendenciát, a szakmai utánpótlás biztosítása a gépészeti és járműipari szakképzések esetében is folyamatos kihívást jelent. A BKIK Mobilitási Expoja ennek a problémának a megoldásához kíván hozzájárulni, bemutatva az érintett szakterületekben rejlő izgalmas lehetőségeket a pályaválasztás előtt álló fiatalok számára.

A mobilitás fejlődésének egyik legfontosabb sikertényezője, hogy a szakképzésben tanuló diákok megismerhessék az iparági trendeket, megtanulhassák a korszerű technológiákat és gyakorló szakemberként képesek legyenek azokat alkalmazni is. Ebben van óriási jelentősége az itt bemutatkozó iskoláknak, akik felvonultatják modern oktatási eszközeiket és módszereiket. Hálás köszönet nekik

– mondta az esemény megnyitóján tartott beszédében a kilátogató tanulóknak Nagy Elek, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

A hagyományteremtő rendezvényen a fővárosi gépészeti és járműipari szakképzési intézmények mellett a budapesti közlekedési szolgáltatók, a Jövő Mobilitása Szövetség, a Magyar Autóklub, a BRFK és a készenléti rendőrség is bemutatkoztak. A közlekedési kultúra fejlesztése érdekében az utóbbi három szervezet ritkán látható szolgálati járműveket és egy borulásszimulátort is bemutatott, valamint szakmai és közlekedésbiztonsági előadásokat tartott. A Vasúttörténeti Parkban emellett felbevágott gépkocsik, látványos oktatási eszközök, virtuális járműfényezés, hibrid és elektromos hajtásláncok, repülőgépmotor metszet, speciális rendőrségi és mezőgazdasági drónok, valamint látványos oldtimer járművek és a BKIK pályaorientációs csapatának készségfelmérő programjai is helyet kaptak, mintegy 3 000 négyzetméteren.

A Jövő Mobilitása Szövetség a különböző mikromobilitási eszközök átjárhatóságáról szervezett kerekasztal beszélgetést. „Az élhetőbb fővárosi közlekedéshez az eddiginél sokkal nagyobb átjárhatóságra van szükség a közlekedési módok között. Minden élethelyzetnek, de akár minden útvonalnak megvan a maga legalkalmasabb közlekedési eszköze. A célunk az, hogy használjon mindenki többféle közlekedési eszközt a legoptimálisabb mixben” – emelte ki a beszélgetés során Pukler Gábor, a szövetség elnöke. A kerekasztalt követően konstruktív párbeszéd alakult ki a különféle mobilitási eszközöket és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat felkaroló szövetség és a jelenlegi jogszabályok megfelelő alkalmazhatóságát kereső BRFK képviselői között.

A Budapesti Mobilitási Expo az szervezők elképzelése szerint közlekedéstechnikai szakmai fórumként is szolgál. Az idei rendezvény kiemelt témája a városi közlekedés legújabb kihívásai voltak, különös figyelmet fordítva a megosztható és elektromos közlekedési eszközök térnyerésére.