Fizetős lesz a Facebook, a Messenger és az Instagram – Új korszak kezdődik az összes magyarországi mobilszolgáltatónál

2023. március 31-ig az összes magyarországi mobilszolgáltatónál megszűnik a nullás díjszabás, tehát ezután fizetni kell az olyan alkalmazásokért és szolgáltatásokért, amelyekhez eddig korlátlanul hozzáférhettek a felhasználók akkor is, ha a díjcsomagjuk internetes keretét már kimerítették.

Fotó: pixabay.com

Közérthetőbben, vége az ingyenes facebookozásnak, messengerezésnek, whatsappozásnak, ahogy az Instagram pörgetése, a Spotify hallgatása vagy navigációs programok használata közben fogyasztott kilobájtok után is fizetni kell – írja a Telex.

Az Európai Unió már évekkel korábban is kifogásolta azt a gyakorlatot, hogy egyes díjcsomagokban megkülönböztettek egyes platformokat és alkalmazástípusokat, amelyekre úgynevezett zero rate konstrukciót alkalmaztak a szolgáltatók. Tehát nem számították be az adatkeretbe például a Facebook, egyes csetalkalmazások és streamingoldalak használatánál elfogyasztott adatot, hogy ezzel is vonzóbbá tegyék a csomagjaikat.