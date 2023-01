One lehet az új neve a Vodafonnak, miután lezárul a 4iG és a magyar állam telekommunikációs vállalat felvásárlására irányuló tranzakciója – írja a 444 egy iparági forrásra hivatkozva.

A magyar Vodafone állami/államközeli felvásárlását sok százmillió forinttal támogató magyar adófizetők – miután kiderült, hogy a mobilszolgáltatót új gazdái át fogják keresztelni – joggal várhatták, hogy az 51 százalékban tulajdonos 4ig és a 49 százalékos pakettet szerző magyar állam valami mókás, hülye vagy nagyon béna új nevet adjon az ismert mobilszolgáltatónak. Sőt, a három akár egyszerre is igaz lehetett volna

– írja a 444.hu.

De a 444 információi szerint mindennek a szöges ellentétére számíthatunk. A fideszes-kormányzati mobilszolgáltató neve One (Egy) lehet.

Bár egyelőre meg nem erősített információról van szó, a feltételezés mellett szól, hogy a 4iG-nek jelenleg két olyan mobilszolgáltatója is van, amely a One nevet viseli. Ezek közül az egyik a tavaly a megszerzett albán One Telecommunications (itt egyébként a név még a korábbi tulajdonos Deutsche Telekomhoz köthető), a másik pedig a korábban Telenor Montenegro néven futó vállalat, amelyet One-ra kereszteltek át. Szintén az esetleges névváltás mellett szól, hogy a one.hu domain nevet a 4iG szerezte meg.