Számtalan munkalehetőség csupán pár kattintással

Hagyomány és digitalizáció

Az álláshirdetések nem a digitalizációval egy időben születtek ugyan, de jól adaptálódtak a modern kor megoldásaihoz. A korábbi évtizedekben eleve a hirdetés fogalma is mást, egy jóval hagyományosabb opciót takart. A klasszikus hirdetések – ideértve az álláshirdetéseket is – jellemzően újságok hasábjain bukkantak fel rövid, pár mondatos szövegek formájában, melyek mellé valamilyen elérhetőség is társult. Az emberek jól tudták hol kell keresniük a különféle hirdetéseket, ennek megfelelően számos munkalehetőség is a szemük elé került ebben a formában. Az idő szavára azonban érdemes hallgatni, ez pedig az álláshirdetések világát is jóval kényelmesebbé tette.

Mára szinte minden területen a digitális és online megoldások uralkodnak. Ez nem véletlen, hiszen a háztartások többsége rendelkezik internet hozzáféréssel. Ezáltal pedig a dolgok zöme otthonról is néhány kattintással elvégezhető. Az álláshirdetések szempontjából ez zöld utat ad annak, hogy több ezer munkalehetőség legyen elérhető és böngészhető mindenki számára aki épp állást keres. Az online tér információs szupersztrádája kompakt módon képes hatalmas mennyiségű információ tárolására, ennek megfelelően pedig álláshirdetésekből is szinte végtelen mennyiség áll rendelkezésre. Csak jó helyen kell keresni. Magyarországon például sok munkalehetőség Profession által közzétett hirdetések mentén található meg.

Jókor a jó helyen

Ahogy korábban a piacon elérhetőek voltak dedikált kiadványok kifejezetten hirdetések számára, úgy az online térben is megtalálhatóak az álláshirdetésekre szakosodott portálok. Ilyen például a Profession is, ahol több ezer munkalehetőség bukkan fel napról napra, folyamatos rotációban. Amilyen hatalmas az internet, sok haszontalan oldal is megjelenhet egy-egy célzott keresésnél, így tehát az állások böngészését is érdemes tudatosan, a megfelelő helyen végezni. A Profession felületén például ténylegesen néhány kattintással listázható minden releváns munkalehetőség, így ha erre az oldalra kerül valaki, szinte biztosan jókor lesz a jó helyen.

A kínálat egészen hatalmas, így érdemes több időt szánni a böngészésre. Akár csak érdeklődésből kerül valaki a weboldalra, akár célzottan keres rá egy-egy pozícióra, biztos, hogy mindig talál opciókat. A találatok szűrése különféle filterek mentén lehetséges, de természetesen lehetőség van az összes munkalehetőség listázására is. Egy profil létrehozása ugyanakkor nagyban megkönnyíti mindenki dolgát, hiszen a különféle preferenciák beállításával a találatok is sokkal specifikusabbak lesznek. Arról nem is beszélve, hogy az online felület „másik oldalán” ott ülnek a munkaerőt kereső cégek, akik az oldal és a felhasználó által meghatározott kereteken belül megtalálhatják az önéletrajzokat.

Profilra szabott lehetőségek

Az álláskeresés során természetesen mindenki számára akadnak releváns területek vagy épp egy-egy olyan munkalehetőség, mely abszolút profilba vág. A kutatásokat azonban nagyobb valószínűséggel koronázza siker, ha a böngészés előtt létrehozunk egy profilt és feltöltjük önéletrajzunkat. Az álláskeresés során eleve létfontosságú a CV megléte, hiszen enélkül kevés cégnél indulhat el a kiválasztási folyamat. Megijedni ettől sem kell, hiszen a regisztráció és a dokumentumok feltöltése pár kattintással megoldható. Ha pedig ez megvan, akkor már kezdődhet egy sokkal tudatosabb és célzottabb böngészés az ideális munkalehetőség után.

A Profession oldala lehetőséget ad részletes keresésre, mely során foglalkozási területek, városok, bérigény, vagy épp különböző juttatások is megadhatók, mely alapján a rendszer képes lesz szűrni a hirdetéseket. Ezáltal ténylegesen csak a lehető legrelevánsabb munkalehetőségek kerülnek listázásra, melyekből egyszerűbb a választás. Emellett akár különböző hírlevelek is beállíthatók egy-egy pozícióra vagy területre szűkítve. A hírlevél automatikusan és folyamatosan küldi el e-mailben a friss munkalehetőségeket, így bárki folyamatosan naprakész lehet az aktuális ajánlatokkal kapcsolatban. Az analóg megoldásoknak is megvolt a maguk ideje, ám a digitalizáció térhódítása egyszerűbb módon kínál sokrétűbb megoldásokat az álláskeresés területén is.

