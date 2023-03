A továbbiakban az ügyészség foglalkozik Orbán Viktor toszkán kiruccanásának ügyével

Hadházy Ákost arról tájékoztatta a BRFK, hogy a hivatali visszaélés miatt tett feljelentését – amely Orbán Viktor februári, olasz kiruccanása kapcsán tett – hatáskör hiánya miatt áthelyezte az ügyészséghez.

Hadházy szerint ez egyrészt azért érdekes, mert a BRFK láthatóan nem tudta elutasítani a feljelentést, másrészt pedig mert a feljelentett mentelmi jogára hivatkoznak, pedig ő ismeretlen tettes ellen tette a feljelentést. A politikus úgy véli, egyelőre csak azt lehet tudni, hogy valaki Orbán érdekében hivatali visszaélést követett el, azt nem, hogy kicsoda. Szerinte így először nyomoznia kellene a rendőrségnek, hogy felderítsék a pontos tényállást, erre azonban a BRFK nem volt hajlandó, inkább megnevezte Orbán Viktort – írja a Telex.hu.

Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

A mellékelt indoklásban a BRFK a feljelentés részletezése után valóban tényként kezeli, hogy a feljelentett személy Orbán Viktor, aki mentelmi joggal rendelkezik, így kizárólag az ügyészség (jelen esetben a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség) végezhet nyomozást ellene. A Telex kérdésére a BRFK azt válaszolta, hogy a

„formailag ismeretlen tettes ellen tett, de tartalmában a miniszterelnök elleni feljelentést a Budapesti Rendőr-főkapitányság határozattal az illetékes ügyészséghez tette át.”

Hadházy március 13-i posztját, melyben először írt a feljelentésről, úgy nyitotta, hogy hivatali visszaélés miatt feljelentést tesz a miniszterelnök ellen, és többnyire a sajtóban is úgy jelent meg a hír, hogy kifejezetten Orbán Viktort jelentette fel a honvédségi gép toszkánai kitérője miatt. Ahogy azt az ellenzéki politikus vasárnapi posztjában is írta, a feljelentést végül ismeretlen tettes ellen tette, és azt is részletezte, hogy miért, a BRFK-nál azonban a jelek szerint ez nem így csapódott le, így az üggyel a továbbiakban az ügyészség foglalkozik majd.

