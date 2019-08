A kínai Huawei Technologies mobil távközlési berendezés gyártó vállalat pénteken hivatalosan is bejelentette saját fejlesztésű mobil operációs rendszerét.

Richard Yu, a vállalat fogyasztói üzletágának ügyvezetője a pénteken kezdődő, három napos Huawei Developer Conference megnyitóján tartott beszédében elmondta: a vállalat által fejlesztett HarmonyOS (kínai nevén Hongmeng) a világ első, különböző eszközökön rugalmasan alkalmazható mikrokernel alapú operációs rendszere.

#HarmonyOS was created with four major building blocks in mind, ensuring a new generation OS that is best suited for our digital world today. #HDC2019 pic.twitter.com/7vgEuwuUG6