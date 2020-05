Az NBA és a New York Knicks legendája, Patrick Ewing is megfertőződött a koronavírussal – számolt be róla az Index.

Szeretném nyilvánosságra hozni, hogy pozitív lett a koronavírustesztem. Ez egy komoly vírus, nem szabad félvállról venni

- írta Ewing, aki 11-szer volt az NBA All Star-csapatának tagja, kétszer nyert olimpiai aranyérmet az amerikai válogatottal. A közlemény szerint azért hozta nyilvánosságra érintettségét, mert ezzel szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy bárki elkaphatja a vírust. Az 57 éves egykori játékost a helyi kórházban elkülönítve kezelik.

Patrick Ewing 17 szezont húzott le a New York Knicksnél, 2002-es visszavonulása előtt egy-egy évet játszott a Seattle SuperSonics és az Orlando Magic csapatában, jelenleg a Georgetown University kosárcsapatának edzőjeként dolgozik. A csapatból egyedül Ewing fertőződött meg a vírussal.

A világon az Egyesült Államokban regisztrálták a legtöbb koronavírusos esetet, egészen pontosan 1,6 milliót, a halálos áldozatok számában is vezet az USA; eddig több mint 97 ezren haltak meg a betegség következtében. Az aktív NBA-játékosok közül többen is elkapták a betegséget, többek között Kevin Durantnél és Rudy Gobertnél mutatták ki a vírust. Az NBA március 11-én állt le a koronavírus-járvány miatt.

