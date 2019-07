A képen szereplő fiatalok első ránézésre olyan, mintha különböző színű felsőket viselnének.

Néhány nap alatt több mint 37 ezren kedvelték és több mint 17 ezren osztották meg Twitteren azt a színes fényképet, amin egy csapat diáklány látható, amint körbeállnak egy teknősbékát. Hogy miért annyira érdekes ez a fotó? Azért, mert valójában fekete-fehér.

This is a black and white photograph. Only the lines have colour.

What you “see” is what your