Bejött az Orbán- kormány fenyegetőzése: péntektől olcsóbban tankolhatunk

A kormányzati beavatkozás után azonnal zuhanásba kezdtek az üzemanyagárak: a hét második felétől csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is. A kutakon is csökkenés várható a közeljövőben.

A kormány nemrég az ágazati szereplők szemére vetette, hogy a megállapodásban foglalt, a régiós középmezőnynek megfelelő áraktól a magyar üzemanyagárak elcsúsztak az elmúlt időszakban. Hazánkban ugyanis a régiós átlagnál mintegy 7-9 százalékkal drágábban adják a benzint és a gázolajat is. Ez nem maradhat így, a kormány két hetet adott az ágazati szereplőknek arra, hogy csökkentsék az üzemanyagárakat, és úgy tűnik, be is vált a fenyegetőzés: mától máris olcsóbban tankolhatunk – írja a promotions.hu

A kép illusztráció Fotó: Volánbusz

A hét második felétől csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is. Azt nem tudni, ez miként fog megjelenni a benzinkutak áraiban, de az eddigi gyakorlat szerint arra lehet számítani, hogy közel azonos mértékben csökkennek majd a kutak árai is.

A kormányzati kommunikáció alapján beavatkozásra lehet számítani az üzemanyagárakat tekintve, amelynek részletes szabályai még nem ismertek. Ami szinte biztos: a napokban – talán a jövő hét elején – fontos bejelentés várható arra vonatkozóan, hogy mennyivel lesz még olcsóbb az üzemanyag.

Egyelőre viszont minden változatlan marad a szabályozást illetően, ezért úgy kell számolni, hogy a benzin átlagára 3 forinttal, a gázolajé pedig 6 forinttal lesz olcsóbb. Így a hétvégén ilyen árakon tankolhatunk a hazai benzinkutakon:

95-ös benzin: 647 Ft/liter

Gázolaj: 633 Ft/liter.