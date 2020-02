Kifejlesztettek egy gyógyszert, ami orvosolja a szerelmi bánatot

Spanyol tudósok hosszú munkával kikutatták, hogyan gyógyítható a szakítás után érzett fájdalom.

A szakítás fáj, és a kutatók szerint egy rakás mentális betegség kialakulására lehet hatással. Okozhat fizikai rosszullétet, álmatlanságot vagy akár depressziót is. Nagyon extrém és nagyon ritka esetben pedig tényleg előfordulhat, hogy szó szerint megszakad valaki szíve, amikor az érzelmi sokktól nem megfelelő lesz a keringés.

Egy új kutatás szerint hamarosan azonban erre is lesz gyógyszer, legalábbis spanyol kutatók igazolták, hogy a propofol nevű rövid hatású anesztetikum segíthet legyőzni a fájdalmas emlékeket.

A kutatásban résztvevő emberek propofolt kaptak intravénásan közvetlenül az után, hogy eszükbe jutott egy fájdalmas emlék, majd 24 órán belül megkérték idézzék fel újra. A beszámolók szerint ekkor már nem volt annyira élénk az emlékük.

A kutatás eredeti célja az volt, hogy a poszttraumás stressz szindróma (PTSD) tüneteit enyhítő gyógymódot találjanak, de úgy tűnik, hogy más típusú, de szintén felkavaró emlékképek homályosítására is szolgálhat a módszer. A kutatást vezető dr Bryan Strangeszerint a következő feladatuk az lesz, hogy egy olyan kritériarendszert rakjanak össze, ahol meghatározzák, kiknél működhet jól ez a módszer, és milyen esetekben jelenthet nagyobb előnyt a kezelés, mint amekkora kockázattal jár a gyógyszer alkalmazása.

Korábban különféle applikációk is megjelentek, hogy segítsenek túljutni az embereknek a szakításon. Helen Fisher antropológus pedig funkcionális MRI képek segítségével bizonyította, hogy az agyban hasonló folyamatokat vált ki egy emberben egy szerette halála, mint a szakítás vagy a függőség, sőt a fizikai fájdalomért felelős központ is aktívabbá válik. Barbara Sahakian a Cambridge Egyetem kutatója pedig azt bizonyította nemrég, hogy a szerelem olyan, mintha a másik fél folyamatosan stimulálná az illető agyának jutalomközpontját. Amikor pedig vége a kapcsolatnak, elkezd hiányozni ez a stimuláció is, és szinte kényszert érez az illető, hogy felhívja vagy írjon a másiknak.

A most közölt gyógymóddal kapcsolatban a legnagyobb kérdés leginkább etikai, vagyis ki használhatja, ki írhatja fel, és hogy ezzel vajon a jövőben mesterségesen lehet-e majd szétszakítani romantikus kötődéseket.

Az antropológus szerint sokkal egyszerűbb, ha valaki gyógyszerek helyett valaki összeszedi az emlékeket, ami a másikhoz köti, és elzárja a padlásra, miközben nem hívja és nem üzen a másiknak.

Forrás: Guardian/Index

Kép: Pixabay