Az Ericsson Mobility Report szerint az évtized közepére 8,8 milliárd mobiltelefon-előfizetés lehet a világon, amelyből 3,5 milliárd már az 5G hálózatokat használja majd. Az előrejelzés szerint Észak-Amerikában ötből négy, míg Közép-Kelet-Európában minden harmadik előfizetés ötödik generációs lesz.

Jelenleg a világ lakosságának 15 százaléka, tehát közel egymilliárd ember olyan területen éli mindennapjait, ahol elérhető az ötödik generációs mobilszolgáltatás. 2026-ra 3,5 milliárdra nőhet az 5G előfizetések száma, ami nem meglepő, hisz a koronavírus-világjárvány ellenére is gyorsabban terjedt az 5G, mint azt a szakértők tavaly prognosztizálták, az előfizetések száma elérte a 220 milliót az idei év végére.

Ázsiában terjed legszélesebb körben

Ahogy azt sejteni lehet, ha technológiai kérdésről beszélünk, a legszélesebb körben eddig is az ázsiai térségben terjedt el a technológia, öt előfizetésből négy ma a Kínai Népköztársaságban van, ami 175 millió előfizetést jelent, azaz az országon belül nagyjából minden tízedik mobilszerződést. Ehhez képest Észak-Amerikában feleannyi 5G előfizetés van (14 millió). Az Ericsson szerint azonban várhatón a következő években itt is gyorsan terjed majd a technológia, sőt, az előrejelzés értelmében, nagyobb ütemben (2026-ban az előfizetéseknek a 80 százaléka 5G-s lesz), mint ahogyan korábban a 4G terjedt.

A tanulmányt készítő Ericsson folyamatosan figyeli a fejlődést, ami nem meglepő, hiszen valamennyi földrészen jelen van a technológiával: 33 országban 65 mobilszolgáltató élesítette már a vállalat eszközeivel kiépített kereskedelmi 5G hálózatát.

Európában is gyors növekedésre lehet számítani

2020 végén a kontinensen mintegy 7 millió 5G-előfizetés volt, ami az összes mobiltelefon előfizetésnek csupán az 1%-a. A koronavírus-járvány kedvezőtlen hatásai miatt több országban is elhalasztották az 5G frekvenciapályázatokat, ami hátráltatta a terjedést, de ettől függetlenül itt is a penetráció gyors növekedésére lehet számítani (2026-ra 550 millió lehet). Közép-Kelet-Európában az évtized közepén az összes mobil-előfizetés 35 százaléka, Nyugat-Európában 68 százaléka használhatja majd az 5G hálózatot. Tehát nem kell sokat várni, és az 5G hatalmas tömegeket érint majd, ezért is lehet lényeges, hogy a technológia kapcsán a következő időszakban milyen döntések születnek az unió egyes tagállamaiban.

Milyen hatása lesz az 5G-nek a magyar gazdaságra?

Számítások szerint a következő években nettó 826 milliárd forinttal járulhat hozzá az 5G technológia a magyar gazdasághoz, és ami ennél is fontosabb, hogy nemcsak a haszon, de a befektetés egy része is helyben realizálódhat, mivel az újításokat részben Budapesten dolgozó szakemberek munkája teszi lehetővé. A svéd hátterű Ericsson budapesti kutató-fejlesztő központja az egyik legnagyobb a vállalatcsoporton belül. A magyar mérnökök szabadalmai így világszerte meghatározóak a mobil- és vezetékes szélessávú kommunikációs hálózatokban – olvasható a jelentésben.