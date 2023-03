Visszateszik a Facebook alkalmazásba a Messengert

Kilenc évvel a különválasztás után.

Fotó: Pixabay

Hivatalosan is bejelentette be a Meta, hogy a Messenger üzenőalkalmazás visszaköltözik a Facebook alá – írta meg az itbusiness.hu.

A Messengert még 2014 nyarán távolították el a Facebook alkalmazásból, így külön le kellett tölteni az üzenetküldőt alkalmazást.

Most azonban újraegyesítik a két platformot.

Egyelőre csak szűk körben tesztelik az újítást, azonban hamarosan a felhasználók is találkozhatnak a Messengerrel saját Facebookjukban is, de az üzenetküldő app önállóan is működik tovább.