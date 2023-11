Hogyan támogathatja cégünk hírnevét az autófóliázás?

Sok vállalkozónak a marketingeszközök tervezésekor eszébe sem jut az egyik legkézenfekvőbb „outdoor” reklámeszköz: a saját autója. Pedig az autófóliázás egy rendkívül hatékony módszer arra, hogy a saját kocsinkat vagy flottánkat mozgó, offline marketingelemmé alakítsuk. Nézzük, miért érdemes ezt a módszert választani, és ha már megszületett a döntés, mire kell ügyelnünk.

Széles közönséget ér el

Az autófóliázás legnagyobb előnye, hogy nincs korlátozva a célközönség. Bárhol és bármikor elérhetjük a potenciális vásárlókat, legyen az gyalogos, autós vagy tömegközlekedő. Egy kutatás szerint egy fóliázott autó naponta átlagosan 30 000-70 000 nézőt vonz, ami több is lehet, mint egy plakát vagy egy újsághirdetés elérése. Ráadásul az autófóliázás nem függ az időjárástól, a napszaktól vagy az évszaktól, így egész évben hatékony marad.

Megmarad az üzenet

Az autófóliázás nemcsak sok emberhez jut el, hanem fel is kelti a figyelmüket. Egy színes, kreatív és egyedi fólia sokkal jobban kitűnik a szürke forgalomban, mint egy egyszerű autó. A nézők így könnyebben megjegyzik a cég nevét, logóját és üzenetét.

A fent említett kutatásban, amelyet a Budapesti Gazdasági Egyetem Marketing Tanszéke készített 2021-ben, azt is vizsgálták, hogy a fóliázott autók milyen hatást gyakorolnak az emberek emlékezetére és észlelésére. A kutatásban 1200 fogyasztót kérdeztek meg online kérdőívek segítségével, valamint 10 fóliázott autót követtek nyomon GPS-szel és kamerával egy hónapon át. A kutatás eredményei szerint az emberek 97 százaléka emlékszik egy fóliázott autóra, ami magasabb arány, mint bármely más reklámforma esetében.

Fogyasztóbarát

Az autófóliázás fogyasztóbarát abból a szempontból, hogy nem olyan tolakodó és zavaró, mint például egy YouTube-hirdetés, amit nem lehet átugrani vagy kikapcsolni. Az emberek nem érzik úgy, hogy rájuk erőltetik a terméket, hiszen maguk dönthetik el, figyelnek-e rá vagy sem. Ez növeli a szimpátiát és a bizalmat a cég iránt.

Könnyen variálható

Az autófóliázás egy másik előnye, hogy gyorsan és könnyen variálható. Ha meg akarunk változtatni valamit a dizájnon vagy az üzeneten, elég lehúzni a régi fóliát, és felragasztani az újat. Így mindig naprakész lehet a legfrissebb akciókkal, termékekkel vagy hírekkel.

Olcsóbb lehet, mint más megoldások

Az autófóliázás a többi marketingeszközhöz képest hatékony és költséghatékony is egyben. Egy fólia ára attól függ, hogy milyen méretű és minőségű anyagot választunk, illetve hogy mennyire bonyolult a dizájn – de az szinte biztos, hogy olcsóbb lesz, mint egy óriásplakát vagy egy tévés reklámszpot költsége. Ráadásul az autófóliázás hosszú távon is megtérül, hiszen akár több évig is kitart, ha megfelelően karban tartjuk.

Nem mindegy, hogyan csináljuk!

Az autófóliázás tehát sok előnnyel jár, de nem mindegy, hogyan csináljuk. Ha rosszul választjuk ki a fólia anyagát, színét, mintáját vagy feliratát, akkor hatástalan lehet, de ennél nagyobb baj, ha a cégünk hírnevét is csorbítja. Ezért fontos, hogy olyan szakembert bízzunk meg az autófóliázással, aki minőségi munkát végez, és segít kiválasztani a legmegfelelőbb megoldást. A jó autófóliának emellett több szempontnak is meg kell felelnie, amivel egy jó szakember biztosan tisztában van.

Először is, egy ideális autófólia egyszerű és világos. Fontos, hogy ne zsúfoljuk tele túl sok információval vagy képpel a fóliát, mert akkor elveszíti a hatását. A lényeges adatokat – cégnév, logó, elérhetőség – emeljük ki, használjunk nagy betűket és kontrasztos színeket.

Az sem utolsó szempont, hogy egyedi és kreatív fóliát készíttessünk. Ne másoljunk másokat, hanem próbáljunk ki valami újat és figyelemfelkeltőt. Használjunk humoros vagy provokatív szlogeneket, vagy olyan képeket, amelyek kapcsolódnak a cég profiljához. Emellett legyen releváns és hiteles. Ne ígérjünk olyat, amit nem tudunk teljesíteni, vagy ami nem igaz. A fogyasztók átlátnak a turpisságon, és elveszítik a bizalmukat a cég iránt. Inkább hangsúlyozzuk a cég erősségeit és előnyeit.

Mindezek tudatában érdemes olyan autófóliázó céget keresni, akik jó minőségű, víz- és UV-álló autófóliával dolgoznak és garanciát is vállalnak a munkájukra. Az autó felmérése után jöhet a látványterv és a kreatív kivitelezés – ha nincs kész grafikánk, bízzuk azt is a profikra!

