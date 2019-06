Jön a szünidő, jön a nagykörúti villamosvonal felújítása

A nyári szünetben két szakaszon, A Széll Kálmán tér és a Margit híd budai hídfője, valamint a Corvin-negyed és a dél-budai végállomosok közt nem közlekedik a 4-es és 6-os villamosjárat.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) közleménye szerint az idei nyári szünet sem múlhat el anélkül, hogy a nagykörúti villamosvonalon ne legyen felújítás.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Idén két helyszínen összesen körülbelül két kilométernyi sínt fognak kicserélni, a 4-es és 6-os villamosjáratok ezért a Széll Kálmán tér és a Margit híd budai hídfője, valamint a Corvin-negyed és a dél-budai végállomások között nem fognak közlekedni. A Széll Kálmán tér és a Margit híd budai hídfője közti szakaszon várhatóan június közepe, míg a déli szakaszon várhatóan július első felétől indulnak be a munkálatok, melyek a tanítási szünet végéig tartanak a tervek szerint.

"A nagykörúti villamosvonal érintett részein többségében 2010 előtt – van, ahol közel 20 éve – végeztek utoljára nagyfelújítást, ezért idén nyáron a korábbinál korszerűbb, könnyebben karbantartható vágányokra cserélik a nagy terhelésű járművek sűrű követése miatt elhasználódott sínpályát; ennek köszönhetően a jövőben szükséges beavatkozások gyorsabban elvégezhetők lesznek. (...)

Az érintett szakaszokon a villamosok helyett alacsonypadlós, légkondicionált pótlóbuszok közlekednek majd, a járatok haladását buszsávok és további forgalomtechnikai intézkedések segítik. A villamospótlás óhatatlanul okoz majd kényelmetlenségeket a térség közlekedésében, ugyanakkor a közlekedési szolgáltatócégek mindent elkövetnek és megtesznek a megszokottnál nehezebb körülmények enyhítésére. A belváros kényelmesebb elérése érdekében egész nyáron sűrűbben közlekedik a 2-es villamos és az M4-es metró.

A Margit körút érintett szakaszán – ahol a nyáron több, mint 800 méter hosszon építik át a villamosvágányt – utoljára 2000-ben végeztek a jelenlegihez hasonló volumenű felújítási munkát, azóta csak lokális beavatkozásokra került sor.

Dél-Budán, a most felújítás alá kerülő vonalszakaszon utoljára 1996 és 2000 között, illetve egy-egy rövidebb szakaszon 2010 és 2013 között végeztek nagyobb rekonstrukciót, most mintegy 1000 méteren cserélik a sínpályát, a kitérőket, továbbá a Petőfi hídon a dilatációs szerkezetet is.

A villamospótlás idejére életbe lépő ideiglenes forgalmi rendről a BKK hamarosan részletes tájékoztatást ad" – olvasható a közleményben.

Arra egyelőre a BKK nem tért ki, hogy a felújítás hogyan érinti a 17-es villamost, amelynek van közös szakasza a Margit körúton a 4-6-os villamosjáratokkal.