Kalandra Fel! Kerékpáros expedíció a Wenckheim család nyomában

A Wenckheim turista- és kerékpárút komplex élményszerzést biztosít a kerékpározás szerelmeseinek. A Wenckheim családhoz kapcsolódó kulturális és építészeti örökségeket bemutató tematikus kerékpárút során a térség természeti kincsei mellet a vármegye négy jelentős kulturális értékét képviselő kastélyát, a szabadkígyósit, a gerlait, a póstelekit és a gyulait ismerhetik meg mélyebben.

Fotó: Facebook/wenckheimkerekparut

A Wenckheim turista– és kerékpárút Békés vármegye történelmének meghatározó szereplőihez, a Wenckheim családhoz kapcsolódó kulturális és építészeti örökségeket bemutató tematikus kerékpárút és szolgáltatáscsomag, amely keretében információs táblák, pihenőhelyek, szervízpontok szolgálják a kerékpárosok kényelmét a kerékpárút közel 40 kilométeres nyomvonalán.

A Wenckheim kerékpár – és turistaút a vidék varázslatos tájain vezet. A történelem és a természet szépségeit felvonultatva kínál felejthetetlen élményeket. Az útvonal kezdők számára is kellemes kikapcsolódást nyújt, hiszen könnyű, sík területeken vezető szakaszok jellemzik. Az útvonal egész évben látogatható, és minden évszakban más és más szépségeket kínál.

A Wenckheim kerékpárút egy valóságos kulturális és természeti kincsesbánya, amely mentén számos érdekesség, látnivaló és természeti szépség várja a kerékpárosokat. Békéscsaba belvárosában a Munkácsy Negyed, egy igazi kulturális oázis fogadja az utazót. Pezsgő kulturális élet, színes programok, látványos köztéri alkotások és kulturális intézmények várják az érdeklődőket.

A pósteleki erdőben, vagy az Élővíz-csatorna mellett, az árnyas fák alatti gáton kiépített Gyula irányába tartó kerékpárút szakaszok igazi természetközeli élményt adnak. Szabadkígyós felé haladva egy öt méter magas madárlesről is felfedezhetik a békéscsabai bányatavak gazdag madárvilágát. Ezek a tavak nem csupán a természet szépségét mutatják meg, hanem fontos életteret is biztosítanak a helyi növény- és állatvilág számára. A kerékpárosoknak lehetőségük van megállni, és élvezni a tavak látványát, vagy akár egy kis pihenőt tartani partjukon.

Fotó: Facebook/wenckheimkerekparut

Az útvonal mentén számos történelmi kastély található, amelyek mesés építészeti remekek és gazdag történelmi múlt jellemzi őket. Békés vármegyében 31 kastély van, ezekből 17-et a Wenckheimek építtettek. A kerékpárút ezek közül érinti a szabadkígyósi, a pósteleki, a gerlai, valamint a gyulai kastélyt is, de egy kisebb kitérővel akár a dobozi Wenckheim-kápolna és – kripta is megközelíthető. A Wenckheim család által építtetett kastélyok több szempontból jelentős elemei a kerékpárútnak. A pár éve felújított szabadkígyósi kastély, ami Ybl Miklós tervei alapján épült eklektikus, neoreneszánsz stílusban, a nagy közönség számára is látogatható. Érdemes rászánni az időt és megtekinteni az interaktív kiállítást, ami a historizmus korabeli életet mindennapjaiba és ünnepeibe enged betekintést.

A pósteleki parkerdőben többek mellett megtekinthető a Széchenyi-Wenckheim-kastély romja. Az ott elhelyezett kronoszkópba tekintve a kastély és a park 1930-as látványában gyönyörködhetnek az érdeklődők. A 360 fokban körbeforgatható panorámafilm a Széchenyi-Wenckheim család 1930-as évekbeli életképeit mutatja be. Az élőszereplős jelenetek a család évszakokhoz kötött bensőséges pillanatait villantják fel az épület főbejárata előtt és a kastélyparkban. Gerlán pedig az egykori kastélyparkban elhelyezett interaktív információs táblák mutatják be a kastélyt és a 19-20. századi uradalomban zajló életet.

Az extrémebb sport kedvelőinek Pósteleken pumpapálya került kialakításra, de további aktív kikapcsolódásra kínál lehetőséget a CsabaPark, ahol a játszóterek mellett kalandparki elemek is várják a családokat.

A Wenckheim családhoz kapcsolódó kulturális és építészeti kincseket bemutató tematikus kerékpárút 2023-ban elnyerte az Év kerékpárútja címet is. Ezzel egy előkelő társaságba került a Wenckheim kerékpárút, hiszen korábban olyan népszerű kerékpárutak nyerték el ezt a rangos címet, mint a Tisza tavat, a Deseda tavat megkerülő kerékpárút vagy a Tatát Tatabányával összekötő kerékpárútszakasz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által megvalósított Wenckheim turista- és kerékpárút kialakítása című projekt 2024-ben újabb rangos elismerésben részesült, a Településfejlesztési Szövetség által kiírt Településfejlesztési Díj 2023. pályázat Aktív turisztikai különdíját kapta meg.

Legyen szó egy rövid kiruccanásról vagy egy hosszabb kerékpáros túráról, a természet szépsége, a történelem varázsa és az élmények gazdagsága várja a Wenckheim kerékpárút biciklistáit.

Fedezze fel Békéscsaba és térsége csodáit és gyűjtsön maradandó élményeket családjával!