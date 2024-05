JVSZ – Innovációra magyar! – a támogató ökoszisztéma az innováció motorja

„Innovációra Magyar!” címmel idén harmadik alkalommal rendezte meg a Joint Venture Szövetség (JVSZ) nagyszabású interaktív konferenciáját, amelyen nagyvállalatok első számú vezetői, kormányzati szakpolitikai szakértők és startup vállalkozások alapítói mutatták be az aktuális hazai és nemzetközi trendeket, magyar sikereket és a támogatott programokat az innováció területén. Az összkép alapján kijelenthető: a haza innovációs ökoszisztéma egyik legnagyobb lehetősége az együttműködés és támogatás, amely kitörési lehetőséget biztosít a startup-oknak is. A 2024. május 9-én a MOL Campuson megtartott rendezvényre közel 120 érdeklődő látogatott el.

A JVSZ „Innovációra Magyar!” nagy sikerrel lezajlott konferenciáján a közel 120 résztvevő részére a 17 kiváló szakértő 12 előadásán és 3 páros előadásán keresztül hozta közelebb az érdeklődőkhöz az innováció rendkívül szerteágazó témáit, kihívásait és sikertörténeteit. A szervezők külön figyelmet fordítottak arra, hogy az előadók között nagyvállalatok első számú vezetői, szakértői, kormányzati szakpolitikusok, szakértők és innovatív fiatal vállalkozások alapítói egyaránt jelen legyenek, annak érdekében, hogy a témakör minden aspektusára rávilágíthassanak az eseményen. A kis- közép- és nagyvállalati innovációs ökoszisztéma lehetőségeinek bemutatása mellett a témák között szerepeltek a mesterséges intelligencia alapú, valamint a munkaerőpiaci innovációk is.

Dr. Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, innovációért, szakképzésért és felnőttképzésért felelős államtitkára nyitóbeszédében részletesen beszélt az elérhető pályázatokról, valamint a Minisztérium innovációs célkitűzéseiről. Ennek fókuszában a versenyképességi fordulat áll, amelynek elérésében kiemelt szerepe van a hazai innovációs ökoszisztéma megerősödésének. A Neumann János Program (NJP) fő célja, hogy 2030-ra Magyarország az EU tíz leginnovatívabb országa közé kerüljön. A napokban nyílik meg az ötvenmilliárd forintos új Fókuszterületi pályázat, amely kifejezetten az egyetemek és a vállalatok kapcsolatait igyekszik erősíteni a digitalizáció, egészségügy és a zöldátállás területein.

Dr. Tálos Péter, a Foxconn csoport alelnöke és Gallai Máté, a Kuube Magyarország alapítója és tulajdonosa egy hazai startup és nagyvállalat közötti sikeres együttműködés részleteit és lehetőségeit mutatták be. Mint elmondták egy innovatív terméket fejlesztő startup-nak sok olyan nehézséggel kell megküzdenie, amely egy nagyvállalat tapasztalatával és lehetőségeivel kiküszöbölhető. „Egy ilyen együttműködés a magyar ipar szempontjából kitörési lehetőség, amely hosszú távon teljesen új szintre emelheti a hazai ipar szerepét és nemzetközi láthatóságát” – fogalmazott Dr. Tálos Péter.

Földi-Tamás Ildikó, a Generali Biztosító, kommunikációs vezetője és a Generali EnterPRIZE program vezetője ismertette, hogy a fenntarthatósági tervek megvalósításának elősegítése érdekében hívta életre a Generali Csoport az EnterPRIZE névre keresztelt, nemzetközi vállalkozásfejlesztő és szemléletformáló programját. Céljuk, hogy megadják a szükséges szakmai támogatást hazánkban – és nemzetközi szinten is –, hiszen Európa szerte egyre több vállalkozás tesz lépéseket a fenntarthatósági ambíciók megvalósítására. A kategóriák nyertesei egyenként bruttó 7 millió forintos támogatásban részesülnek, ezzel támogatva a benyújtott programjuk megvalósítását.

Korunk egyik legizgalmasabb és legtöbb potenciált rejtő területe a mesterséges intelligencia alapú innovációk több aspektusból is bemutatásra kerültek. Besztró Szabolcs, a Billingo Technologies operatív és stratégiai igazgatója egy friss kutatásuk alapján elmondta, hogy a hazai vállalkozások többsége szerint a mesterséges intelligencia időt és költséget spórolhat, és a válaszadók leginkább információkeresésre és fordításra használják az AI-ban rejlő potenciált. A Billingo saját gyakorlati példáján keresztül mutatta be, hogy a mesterséges intelligencia alapú innovációk akár piacbővítésre, valódi ügyfél problémák megoldására is alkalmazható.

A rendezvény 4 fő téma köré szerveződött:

Nagyvállalati innovációk

Kis- és középvállalatokat támogató innovációk

Innovációk a munkaerőpiacon

Mesterséges intelligencia alapú innovációk

A JVSZ a fenti témakörökben izgalmas és exkluzív előadásokat állított színpadra, olyan kiemelkedő, elsőszámú vezetőkkel és kormányzati szakértőkkel, akik megosztották tudásukat, tapasztalatukat és aktuális helyzetértékelőjüket, valamint támpontot adtak és jövőképet mutattak a konferencia résztvevői számára. A konferencia célja az volt, hogy az előadók és a szakmai támogatók közösen segítsék a hazai vezetőket, és idén is hozzájárulhassanak a fejlődni vágyó vállalatok sikereihez, és a fenntartható jövő kialakításához Magyarországon. A konferencia ezzel a célkitűzéssel jövőre is folytatódik.

Dr. Fábián Ágnes, a JVSZ elnöke, a Henkel Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója záróbeszédében kiemelte: az innováció támogatása a JVSZ céljainak és tevékenységének egyik fókuszpontja. A Szövetség további célkitűzése a magyar vállalatok versenyképességének növelése, a tudás megosztása a nagy-, közép- és kis vállalatok között, a vállalatok zöld és fenntartható működésre történő átalakításának támogatása és az etikus üzleti kultúra támogatása.

A konferencia fentebb említett és további előadásairól a csatolt háttéranyagban talál hosszabb tartalmi kivonatot, a további előadók és a részletes program leírása pedig a következő linken érhető el.

A Joint Venture Szövetségről

A hazai és nemzetközi hátterű mikro-, kis-, közép- és nagyvállalatokat tömörítő Joint Venture Szövetség közel 40 éve segíti tagvállalatainak magyarországi működését. Céljuk nem csupán a tagvállalatok támogatása és érdekképviselete, hanem a magyar gazdaság versenyképességének növelése, fenntartható fejlődésének támogatása, valamint az innováció kultúrájának megismertetése és népszerűsítése a Magyarországon működő vállalatok körében.

A megújuló elnökség és ügyvezetés további kitűzött feladatai között szerepel a tagvállalatok digitalizációs fejlődésének támogatása, a zöld és fenntartható működésre történő átalakítás segítése, az Európai Uniós programok még hatékonyabb felhasználásának elérése, a generációváltás szakmai és gazdasági támogatása, tudásmegosztás a nagy-, közép-, és kisvállalatok között, az etikus üzleti kultúra megteremtése, valamint a mindenkori kormánnyal való együttműködés erősítése a tagvállalatok munkájának támogatása érdekében.