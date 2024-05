Gerendai Károly étterme költözhet be Alsóörs áprilisban megnyílt új luxuskikötőjébe.

Illusztráció: freepik.com

A Costes Ypsilon Kft.-t éttermi vendéglátásra hozta létre Gerendai, a cég fióktelepét pedig az Ypsilon Yacht Club címére jegyezték be – idézi a HVG-t a hellovidek.hu. A portál emlékeztet, a 300 férőhelyes kikötő akár 40 láb feletti hajókat, továbbá elektromos vízi járműveket is be tud fogadni.