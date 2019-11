Ellopta a pénztárcákat, aztán az autót, amit részegen csakhamar összetört

Lopás, jármű önkényes elvétele és ittas járművezetés miatt is eljárást indítottak a nyomozók egy kaposvári férfival szemben.

Az eljárás adatai alapján 2019. november 6-án este egy kaposvári ingatlanba surrant be az akkor még ismeretlen elkövető. A férfi a házból több pénztárcát is eltulajdonított, valamint a ház előtt parkoló személyautó indítókulcsát is magához vette, amivel elhajtott a helyszínről. Csupán néhány utcát tudott észrevétlenül megtenni az ellopott járművel, mert nem sokkal később egy szalagkorlátnak ütközött.

A balesetet követően az egyenruhások ellenőrizték a járművezetőt, akinél az alkoholszonda pozitív eredményt jelzett. A rendőrök a 37 éves férfit a helyszínen elfogták, de balesete és ittas állapota miatt a mentőszolgálat munkatársai kórházba vitték. A Kaposvári Rendőrkapitányság az elkövetővel szemben – őrizetbe vétele mellett – lopás és jármű önkényes elvétele bűntett, valamint járművezetés ittas állapotban vétség megalapozott gyanúja miatt indított eljárást.

(police.hu)