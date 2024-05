Hatalmas bukta – Bayer Zsolt neje másodszor is elbukta a pert a DK-s politikus ellen

Azért indított rágalmazási pert Bayerné, mert a honatya azt állította: a vérellátó vezetőjeként áron alul adták el a magyar emberek vérplazmáját magáncégeknek.

Másodfokon is pert nyert Sebián-Petrovszki László, a DK országgyűlési képviselője, akit Bayerné dr. Matusovits Andrea, az Országos Vérellátó Szolgálat vezérigazgatója jelentett fel rágalmazásért – írta a DK közleményére hivatkozva a telex.hu.

Bayer Zsolt felesége másodfokon is elvesztette a DK-s politikus elleni rágalmazási pert/Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A párt 2021-ben tett feljelentést az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) ellen, mert állításuk szerint áron alul adták el a vérplazmát. Ekkor Bayerné dr. Matusovits Andrea, Bayer Zsolt publicista felesége volt az OVSZ főigazgatója.

Az OVSZ közleményben reagált a vádakra, ebben azt írták:

„A DK közleményében hangoztatott világpiaci ár nem létezik, mert a plazma a hazai gyakorlatnak megfelelően, bár más korlátokkal, de az unió egyik országában sem hozható szabadkereskedelmi forgalomba.”

A Vérellátó rágalmazási pert is indított az Sebián-Petrovszki László országgyűlési képviselő ellen. A bíróság tavaly novemberben első fokon felmentette a DK-s politikust, és most másodfokon is az ő javára ítéltek.

Kijelentette: