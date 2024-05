"Drogos, közpénzfaló bohóc" – Deutsch Tamást úgy a földbe döngölték, hogy ebből nehéz lesz felállnia

Dobrev már el is fogadta a meghívást. Magyar viszont korábban azt mondta, hogy nem lesz vitapartnere Deutschnak, akit drogos, közpénzfaló bohócnak nevezett.

– osztotta meg követőivel Facebookon Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció EP-listavezetője.

Dobrev Kára Fotó: dkp.hu

A bejegyzés szerint az RTL vitát kezdeményez az EP-listavezetők között, amire Dobreven kívül Magyar Pétert és Deutsch Tamást hívják meg – írja a szeretlekmagyarorszag.hu

„Természetesen én ott leszek ezen a vitán is, ahogy már korábban igent mondtam a Partizánnak és a Perintfalvi Rita által szervezett Szabadság Köreinek is. Várom, hogy végre a többi listavezető is elfogadja a meghívást!”