Társadalmi konzultációt indít a Párbeszéd a klímavédelemről az állami helyett

A Párbeszéd vasárnapi közleményében jelezte, hogy "a kormány szakmaiatlan, sunyi álkonzultációja" helyett sajátot akar indítani.

Tordai Bence, a Párbeszéd frakcióvezető-helyettese és Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetője, a párt társelnöke az Országgyűlés plenáris ülésén 2019. november 4-én. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, felkerült a Kormany.hu weboldalra az úgynevezett Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégiával kapcsolatos kérdőív. A stratégia elkészítését a párizsi klímaegyezmény írja elő, ahogy azt is, hogy a kormányoknak nyilvános konzultációt kell folytatniuk a klímahelyzet kezeléséről, a magyar kormány azonban alig hirdette a konzultálási lehetőséget. A kérdőív kitöltésére is mindössze egyetlen hetet hagytak, ez az egy hét hétfőn le is jár. Emiatt több ellenzéki párt is kiakadt azon, hogy a kormány a lehető legkisebb hatásfokú hírveréssel indított ezúttal társadalminak nevezett konzultációt a klímavédelemről.

Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke vasárnap jelentette be, hogy "mielőtt Magyarország klímastratégiáját tekintve is Európa szégyenpadjára szorul, a Párbeszéd elindít egy valódi társadalmi egyeztetést szolgáló konzultációt". A politikus hozzátette: a kapott eredményeket el fogják juttatni a kormánynak és az Európai Bizottságnak, előbbitől pedig ki fogják kényszeríteni "a klímavészhelyzet elleni azonnali lépéseket".

Több ellenzéki párt is kiakadt

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke a kormányzati kérdőív kitöltési határidejének meghosszabbítását követelte. Hogy milyen formában képzelte el a dolgot, azt nem részletezte.

Tóth Bertalan MSZP-elnök szerint, aki nem hallott eddig a kormány klímás konzultációjáról, ne magában keresse a hibát, ugyanis

"a kormány ezúttal nem költ milliárdokat az erről szóló óriásplakát-kampányba", "sőt, igyekezett elrejteni azt a nyilvánosság elől".

Forrás: HVG, Index