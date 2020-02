A Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) szombati fedettpályás versenyén tért vissza egyéves kihagyás után Baji Balázs világbajnoki bronzérmes gátfutó.

A 30 éves versenyzőnek a térdét és combját is műteni kellett, majd felépülését csonthártyagyulladás hátráltatta. A BOK Csarnokban megrendezett viadalon 7.91 másodperces idővel nyerte meg futamát 60 gáton.

"Elégedett vagyok, végre visszajöttek a régi versenyzői érzések, ez már nagyon hiányzott nekem" – mondta a Honvéd közösségi oldalán.

"Az időmmel sincs gondom, lehetett volna jobb is, rosszabb is, de most egyáltalán nem ezen van a hangsúly, hanem azon, hogy egy év kihagyás után ismét pályán vagyok, és elmondhatom magamról: visszatértem!" – tette hozzá.