Az Irigy Hónaljmirigy tagjai beszéltek Ambrus Zoltán utolsó napjairól a Mokka vendégeként.

Az Irigy Hónaljmirigy örökös tagja, Ambrus Zoltán zenész életének 54. évében, hosszan tartó súlyos betegség után vasárnap hunyt el. A gitáros utolsó napjaiban már be­szélni sem tu­dott iga­zán zenésztársai szerint.

– mondta Kabai Laci a műsorban a Blikk cikke szerint.

Az Irigy Hónaljmirigy tagjai közül ő látta utoljára a vasárnap este elhunyt zenészt.

A dobos hozzátette:

Vasárnap este jött a telefon a fiától, de még most sem tudom felfogni, sem feldolgozni, hogy már nincs köztünk. Ezt nagyon nehéz megélni, igazából nem is lehet. Fel voltunk rá készülve, hogy ez bekövetkezhet, mégis nagyon lesújtott minket.

Az együttes frontembere is le volt taglózva a tragikus hírt követően.

Többször is voltunk bent nála a kórházban, de nem gondoltuk, hogy ez bekövetkezhet, ráadásul ilyen hamar

Sipos Peti elmondta azt is, hogy Ambrus Zoli hirtelen lett rosszul, és ekkor indult be az a végzetes folyamat, amely a halálához vezetett.

Kórházba került, ahol több életmentő műtéten is átesett. Közben jobban is érezte magát, aztán sajnos megint operálni kellett. Egy hosszabb lefolyású dologról volt szó, amit nem tudtak meggyógyítani. Amikor a múlt csütörtökön bent voltam nála, az intenzív osztályon feküdt, és akkor is épp két műtét között volt. Fagyiztunk, kicsit jobban érezte magát, de a helyzet még mindig veszélyes volt