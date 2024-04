A rákbeteg Katalin hercegné végre üzent a rajongóinak – Itt vannak a részletek!

A walesi hercegné az utóbbi időben kevésbé volt látható a nyilvánosság előtt, de egy testbeszéd-szakértő értelmezése szerint nemrégiben finom üzenetet küldött a világnak.

Fotó: Katalin hercegné / Internet

Katalin hercegné, aki rákbetegségben szenved, teljes mértékben a gyógyulására koncentrál, és ebben családja minden támogatást megad neki. A palota nem közöl részleteket állapotáról, de a hercegné állítólag egy finom üzenetet küldött a közelmúltban, amelyből állapotára következtetni lehet.

Nemrégiben volt Vilmos és Katalin hercegi pár legfiatalabb gyermeke, Lajos herceg hatodik születésnapja, mely alkalmából a királyi család egy új portréfotót osztott meg róla az Instagramon.

A szakértő Judi James szerint, a kis herceg a fotón ugyanabban a kockás ingben szerepel, amelyet az anyák napi képen is viselt. Ráadásul tavaly decemberben is hasonló ruhában láthattuk, amikor Katalin hercegnével és testvéreivel gyermekruhákat gyűjtöttek szükséget szenvedő családok számára.

Mivel Katalin és Károly is rosszul érzi magát, így a királyi családért rajongók kétségbeesetten szeretnének híreket hallani róluk, ennek ellenére tiszteletben tartják Katalin magánéletét is. Úgy tűnik, hogy a hasonló öltözet és a póz típusa itt némi megkönnyebbülést vált ki. A rajongók azt szeretnék hallani, hogy szinte alig, vagy semmi változás nem történt a kis Lajos és családja életében, és azon dolgoznak, hogy Katalin teljesen felépüljön. Pozitív, megnyugtató üzenetnek tekinthető, ahogy a hercegné mosolya tükröződött a kisfia arckifejezésében, illetve az is, hogy Lajos most is a kedvenc ingét viselte