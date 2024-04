"A Fidesz-KDNP kezd eltűnni a térképről: úgy fest, a TISZA lassan, de biztosan lemossa róla"

Az év eleje óta a Fidesz támogatottsága több mint 10 százalékkal csökkent a biztos pártválasztók között.

A felmérés szerint április elején még a Fidesz állt az élen 25 százalékos támogatottsággal, ami körülbelül kétmillió szimpatizánst jelent. A DK a második, 13 százalékkal, több mint egymillió támogatóval. A Kétfarkú Kutyapárt, a Momentum és a Mi Hazánk mindegyike 5 százalékos támogatottságot élvez, ami pártokonként körülbelül négy-négyszázezer szavazót jelent.

Fotó: Magyar Péter / Internet

A felmérés során Magyar Péter pártjának EP-listás támogatottságát is elemezték, de mivel a pártot a június 9-i választásokra csak az adatgyűjtés után regisztrálták TISZA néven, a kutatásban még nem ezen a néven szerepelt.

Az is kiderült, hogy a Fidesz szavazói már kevésbé hajlandók részt venni a választásokon, mint az ellenzéki pártok többségének támogatói. Ennek eredményeképpen a biztosan szavazók és pártot választók között a Fidesz 34 százalékon, míg a DK 22 százalékon áll. A Mi Hazánk és a Momentum egyaránt 8-8 százalékot, a Kutyapárt pedig 6 százalékot ér el.

A Fidesz népszerűsége a teljes népesség körében csökkent az év eleji adatokhoz képest. A márciusi Závecz-kutatásban még 29 százalék volt, most 25 százalék. A biztos pártválasztók között is csökkenést mutatnak az adatok: a korábbi 45 százalék helyett most 34 százalék.

A felmérés szerint a Fidesz-KDNP a lakosság negyedének, míg a biztosan szavazók harmadának támogatását élvezi. A DK–MSZP–Párbeszéd-lista 18 százalékra számíthat a választók körében, ami a biztos szavazóknál 26 százalék. Magyar Péter pártjának listája a harmadik helyen áll, 11 százalékkal a teljes lakosság és 14 százalékkal a biztos szavazók között.

A felmérés alapján a Momentum és a Kétfarkú Kutyapárt szavazóinak jelentős része, 37 százalék illetve 22 százalék Magyar Péter felé kacsintgat. Az ellenzéki pártok további táborából kevesebben, csupán 4-6 százalék, a masszív fideszesek közül pedig mindössze 1 százalék pártolna át Magyarhoz a felmérések alapján.

Megfigyelhető, hogy Magyar Péter támogatói között nincs markáns társadalmi vagy demográfiai jellemző, sokféle háttérrel rendelkező emberek alkotják a bázisát. Azonban a diplomások és a budapesti lakosok körében kissé magasabb a támogatottsága, mint az országos átlag – mutat rá a Závecz Intézet április 4-11. között végzett felmérése.