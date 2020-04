A járvány miatt a távmunkában dolgozókat célozzák a csalók

Gyorsan aktualizálódtak a csalók, akik jelenleg az internetes kommunikációs oldalakra tették át fő bázisukat.

A járványügyi vészhelyzet miatt megannyi dolgozó home office-ba kényszerült, nem is beszélve az iskolásokról, akiknek úgyszintén interneten keresztül kell tartaniuk a kapcsolatot társaikkal, tanáraikkal.

A csalók hamar észlelték az ebben-, és főleg az általuk használt oldalakban lévő potenciált, így most figyelmeztetést adott ki ezzel kapcsoltaban az internetes polgárjogi szervezet, az EFF (Electronic Frontier Foundation). Az egyik legnépszerűbb ilyen kommunikációs platform a Zoom, amelynek márciusban az amúgy is több mint 13 millió felhasználószáma jócskán megugrott. Épp ezért egyre több hamis Zoom-domaint regisztrálnak, ezzel együtt az ezzel összefüggő káros kódok is ellepték az internetet.

Hogy mit lehet tenni a biztonságos munkavégzés, vagy tanulás érdekében? A szakértők azt javasolják, ha mobilon használjuk az alkalmazást, mindig frissítsük a legújabb verzióra, emellett kezeljük különösen óvatosan a kiküldött Zoom linkeket minden alkalommal. Persze, a bűnözők nem csak ezen az oldalon támadnak, másik nagy kiszemeltjük jelenleg a Google Hangouts, illetve szinte minden konferenciahívásra alkalmas applikáció, így ezek a tanácsok általános érvényűek.

