Milyen hangszorót vásároljunk?

Hangszóró fajták

A megfelelő zenei hangzás egyik alapvető feltétele a jó minőségű hangszóró. Nagyon sok féle hangfal típusból válogathatnak a vásárlók, a felhasználási céloktól függően mindenki megtalálhatja a számára ideális audio eszközt.

Kinek milyen fajta hangsugárzót érdemes választani?

A hangfalak kiválasztásánál először is azt kell figyelembe vennünk, hogy milyen célra szeretnénk használni őket. Más típust igényel a házimozi rendszer, és másik fajtára van szükség, akkor, ha professzionális alkalmazásra szánjuk. A házimozi rendszerek ötcsatornás készletből állnak, szükség van 2 első, 2 hátsó, 1 center és egy mélynyomó hangsugárzóra. A center hangfal a legfontosabb a házimozi rendszerek esetében. A mélysugárzókból a legelterjedtebbek a bass-reflex és a zárt típusú mélysugárzó. A reflex dobozok ára kedvezőbb, hangosabbak és kisebb teljesítményű beépített erősítőt igényelnek, mint a zárt típusok.

Az intenzív basszus hangokat csak mélysugárzókkal lehet megszólaltatni. Zenehallgatásra a zárt rendszerű mélynyomókat ajánljuk inkább. A hangszórók erősítőit különböző osztályokba sorolják, a reflex mélynyomókban általában „AB” , a zárt mélysugárzókban pedig inkább a rendkívül nagy hatásfokú és nagy teljesítményre képes „D” osztályú erősítők jellemzők. A legkomolyabb mélysugárzók, hangszórók szobakausztikai korrekcióval, távirányítóval is rendelkeznek.

Léteznek aktív és passzív hangfalak is. Az aktív hangsugárzók beépített erősítővel rendelkeznek. Ha hangkeveréshez, mixeléshez keresünk hangszórókat, több fajta modellből keresgélhetünk. Vezeték nélküli Bluetooth hangszórókkal egyszerűen csatlakozhatunk eszközeinkre. Ezek a hangrendszerek hordozhatók, ezért bárhová elvihetjük magunkkal. A vezeték nélküli hangsugárzók hátránya, hogy ha nem stabil a vezeték nélküli kapcsolat, megszakadhat a kapcsolat a hangforrás és a hangszórók között.

A hangfalak anyaga is lényeges. Az MDF, vagy rétegelt falemezből készülékház a legjobb minőségű. Azért számít a hangszóróház alapanyaga, mert a hangszóró által keltett rezonanciát minimalizálni kell. A pozdorja anyag nem a legmegfelelőbb erre. Egy hangstúdióba nagyon gondosan válogassuk meg, hogy milyen hangsugárzókat vásárolunk. Ha bizonytalanak vagyunk azzal kapcsolatban, hogy melyik gyártó melyik termékét vigyük haza, gyűjtsünk információkat a témával kapcsolatban az Interneten.

Gondoskodjunk az ideális akusztikáról!

Miután beszereztük álmaink hangsugárzóit, feltétlenül vizsgáljuk meg az adott helyiség akusztikai adottságait. Szakembereket is megbízhatunk az akusztikai méréssel, így teljes pontossággal megállapítható, hogy hová, mennyi és milyen fajta akusztikai elem elhelyezése szükséges. Hiába költünk nagy összeget a legkiválóbb hangfalakra, ha rossz a térhangzás, csalódni fogunk a hallgatás során.

A falakról, a mennyezetről, az ablakról és a padló felületekről visszaverődnek a hangok, interferenciát, visszhangot keltve. A visszhangos szobában a zene vagy film hangja is jelentősen leromlik. A kellemetlen hangzás miatt megfájdulhat a fejünk, hosszú ideig tartó hallgatás után pedig fülfáradtságot tapasztalhatunk. Ahhoz, hogy audio eszközeink valódi élményt nyújthassanak, szüntessük meg a kellemetlen visszaverődéseket. A hagyományos építőanyagok felhasználásával épült ingatlanok kemény, nagy kiterjedésű, sík felületei nem képesek a mélyebb tartományba tartozó hangokat elnyelni. A speciálisan, akusztikai célokra fejlesztett hangelnyelő elemek segítségével megoldhatjuk a helyiségek akusztikai kezelését.

Akusztikai elemek

A jó minőségű, fából, vagy laminált bútorlapból készült hangelnyelő és diffúzor panelek tiszta és harmónikus hangzást biztosítanak. A hangelnyelő panelek kemény faszerkezetébe ágyazva, akusztikai gyapot található, amely az egészségre teljesen ártalmatlan és rendkívül hatékony hangelnyelő képességű. A falakra és a plafonra elhelyezve a nem kívánatos hangokat elnyelik és hőenergiává alakítják. Ezek a termékek nagy sűrűségű, porózus és rugalmas szerkezetű alapanyagokból készülnek. Az olcsó hungarocell, vagy műanyag hab, a szerkezete miatt nem alkalmas a mélyebb hangok elnyelésére. Ráadásul, ezek nem is szépek, elcsúfítják a belső tereket.

A falakra akár fényképes, printelt hangelnyelőket is rögzíthetünk, ezek nemcsak praktikusak, esztétikus lakásdíszek is egyben. A sarkokban gyűlik össze a legtöbb mély hang, ezek kezelésére használjunk sarok basszus csapdákat. Az ablak felületek elé sűrű, vastag szövésű hanggátló függönyökkel javíthatunk az akusztikán. A padlóról se feledkezzünk meg! A hangszigetelő, akusztikus szőnyegek 20-30 decibel hang elnyelésére is képesek a hagyományos szőnyegekkel szemben.

A diffúzor elemeket pontos matematikai számításokkal készítik el, a szabálytalan felületnek köszönhetően a diffúzor panelek lefedik a teljes sávszélességet és a hangokat egyenletesen szórják szét a térben. Diffúzor elem nélkül a hangok koncentráltan, azonos irányban verődnek vissza, ami kedvezőtlenül befolyásolja a hangzást. Hangelnyelő és diffúzor elemekre is szükség van ahhoz, hogy az akusztika tökéletes legyen.

Dübörögjön a zene!

Amikor a hangfal kínálatot nézegetjük, tartsuk szem előtt, hogy nem mindig a legnagyobb és legdrágább hangfal produkálja a legjobb hangzást! Fontos szempont az adott helyiség, moziszoba, vagy stúdió mérete, alakja, akusztikai jellemzője. Egy kis alapterületű szobát ne pakoljunk tele nagy méretű és túl nagy teljesítményű hangsugárzókkal. Ez természetesen fordítva is igaz, nagy helyiségekben az optimális hangzáshoz nagyobb teljesítményre van szükség. A helyiségek méretéhez igazítsuk a hangfalak típusát, méretét és teljesítményét!

Ajánlatos vásárlás előtt személyesen elmenni az üzletbe, ahol ki lehet próbálni a hangszórókat. (Azonban nem mindig mérvadó az üzletben tapasztalt hangzás, hiszen teljesen más helyszínen fogjuk később használni.) A tökéletes hangzás alapjai a dinamika, a hangerő és a tiszta, torzításmentes hanganyag.

A stúdiókban a hangfelvétel, vagy a mixelt anyag csak akkor fog szépen, tisztán szólni másik helyiségekben is, ha a felvétel/mixelés során a stúdió akusztikája megfelelő volt! Az utólagos digitális beállításokkal csekély mértékben javíthatunk a hang minőségén.Ne kapkodjuk el a hangfal beszerzését, és feltétlenül biztosítsuk a helyiségek akusztikai kezelését.

