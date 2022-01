Elmeorvosi vizsgálat vár a gyerekét Olaszországban halálra késelő magyar nőre – ezen múlik, hogy börtönbe kerül, vagy sem

Ha beszámíthatatlannak ítélik, akkor nem kell börtönbe vonulnia, de várhatóan kényszergyógykezelés fog rá várni.

Elmeorvosi vizsgálatot fognak hamarosan elvégezni Olaszországban B. Katalinon, aki pár hónapja késelte halálra saját kisgyermekét, és ha a szakértő súlyos betegnek nyilvánítja, akkor így nem kell börtönbe vonulnia – állítja a Bors megbízható forrásra hivatkozva.

A lap szerint ebben az esetben az anyát nem lehet felelősségre vonni, elkerülheti tehát a börtönt. A magyar jogrend szerint ilyen esetben kényszergyógykezelésre utalnák be, de mivel ez nemzetközileg is bevett gyakorlatnak számít, így valószínűsíthető, hogy Olaszországban is hasonlóképp járhatnak el.

A cikk szerint B. Katalin korábbi pornószínésznő azután vitte magával a kétéves Alexet Olaszországba, hogy a magyar bíróság az apánál helyezte el ideiglenesen a kisfiút, az anyát pedig kötelezték a gyermek átadására. A nő akkor apja garzonjában a galérián húzta meg magát a gyerekkel, és bár a nő apja próbálta maradásra bírni lányát, de a nő végül mégis útnak indult, és Olaszországban több késszúrással kioltotta a gyermeke életét, a halott kisfiúról több fotót is küldött a gyermek apjának és más ismerősöknek, és végül az élettelen testet egy élelmiszerbolt pénztári futószalagjára fektette.

A Borsnak a neve elhallgatását kérő informátor azt is elmondta, hogy az elmeorvosi vizsgálat során először elbeszélgetnek a nővel, majd asszociációs teszteket is végeztetnek vele, várhatóan tolmács segítségével (a nő több évet élt Olaszországban, tehát a cikk szerint folyékonyan beszél olaszul), mert ilyen helyzetben minden szónak jelentősége lehet.

B. Katalin rég elvált szülei egyetértenek abban, hogy lányuknak nem a börtönben lenne a helye. Apja, Gyuri bácsi arról beszélt a Borsnak, hogy szeretné még megölelni gyermekét, és ha lenne pénze, el is utazna hozzá Olaszországba.

Abban bízom, hogy meggyógyítják, és végre ráeszmél, mit követett el

– fogalmazott a lapnak a férfi. A nő anyja viszont továbbra is attól retteg, hogy lánya öngyilkos lesz.

Kórházi körülmények között vélhetően jobban odafigyelnek majd rá, mint egy egyszerű büntetés-végrehajtási intézetben

– mondta a nő anyja, Erzsike néni, aki a Borsnak beszámolt lánya állapotáról is, mert hetente egy-kétszer telefonon beszélnek egymással.

Hullámokban tör rá a mély depresszió és a nevetés. No nem azon nevet, amit a kisunokámmal tett, hanem a múltbéli élményeit idézi fel. Szeret visszagondolni a berúgásaira, de érdekes módon arra már nem tér ki, hogy miket művelt spicces állapotban

- mondta el a Borsnak Erzsi néni, hozzátéve, hogy lánya egy nővel van egy cellában, aki tartja benne a lelket, és van egy pap is, aki rendszeresen látogatja.

(...) Kati bízik abban, hogy számára is van megváltás. Bánja, amit tett, én pedig próbálom vigasztalni, még akkor is, ha ez lehetetlen. Alexet semmi sem hozza már vissza az élők közé, de a lányomnak tudnia kell, hogy a családja a végsőkig kitart mellette. A rácsok mögött sok bosszúság éri, legutóbb az zaklatta fel, hogy ellopták a dohányát

- mondta el Erzsi néni.

A cikk szerint maga B. Katalin is úgy mutatkozott be még régen a szomszédoknak, amikor Dömsödre költözött, hogy ő a "bolond Kati", így nagy esélye van, hogy megállapítsák betegségét.

