Kocsis Máté tombol, kiderült, kik akarják az Orbán-kormányt megbuktatni: "Mindent meg fognak tenni!"

Kocsis Máté szerint ismét külföldi befolyásszerzési kísérlet zajlik.

A külföldi finanszírozók most is háborúpárti baloldali kormányt akarnak Magyarországon – hangsúlyozta a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Kocsis Máté azt mondta: a jelenlegi politikai viták jellemzően a háború kérdése körül csoportosulnak. Szembeállította, hogy míg Magyarország békét követel, Nyugat-Európa a háborúpárti álláspontot képviseli.

A frakcióvezető bízik abban, hogy több európai párt is tud annyi mandátumot szerezni az európai parlamenti választáson, hogy jelentős súllyal, netán új politikai egységbe szerveződve tudják képviselni az európai érdekeket.

Kijelentette, a háború valójában nem európai érdek. "Lehet, érdeke az amerikaiaknak, érdeke az oroszoknak, bárkinek lehet az érdeke, de azt ma már mindenki kitapinthatja, hogy nem európai érdek" – fűzte hozzá.

A frakcióvezető szólt arról is: 2022-ben világosan kiderült, hogy a magyar politika baloldalát külföldről finanszírozzák.

"Maguk a résztvevők is elismerték, következményei is lettek, de ettől nem gondolom, hogy abbamaradt volna, ma is kitapintható az a háborúpárti retorika a magyar baloldalon is, ami Nyugat-Európában" – mondta Kocsis Máté.

Úgy vélekedett, amit egy új messiás megjelenésével a baloldali paletta átalakulásában látunk, azt már láttuk, 2022-ben Márki-Zay Péternek hívták, "most éppen egy másik Péter van, de a recept ugyanaz".

A mögöttük állók szándékai, a külföldi finanszírozók céljai ugyanazok: a jelenlegi háborúellenes magyar kormány megbuktatása, vagy meggyengítése

- mondta Kocsis Máté, hozzátéve, a parlament a szuverenitásvédelmi törvénnyel büntetőjogi és adminisztratív akadályokat állított fel, de "a külföldi finanszírozók mindent meg fognak tenni" a szabályok kijátszásáért.

"Ezen módszerek tárháza végtelen, minden ellen nem lehet védekezni" – jegyezte meg.

Hozzátette, akik most az új baloldali szereplők mögött állnak – Bajnai Gordon, Ficsor Ádám, "a régi datadatosvilág", plusz azok, akik a dollárokat behozták a 2022-es kampányba –, ismét felbukkantak, és "ugyanazt a struktúrát, amit a régi kampányban a baloldali pártok mögé felépítettek, most áttették máshova".

"Külföldi befolyásszerzési kísérlet zajlik ismét, aminek a célja nem egy ember felépítése, aki bosszúból csak a saját pecsenyéjét sütögetve politizál, hanem sebet ejteni a magyar kormányon, hogy előbb-utóbb, de inkább mielőbb fel tudjanak állítani egy háborúpárti baloldali kormányt Magyarországon" – mondta a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.