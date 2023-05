Most van igazán esélyünk a változásra!

Bedőlésben a régi, az új most alakul.

Összeomlásban a régi üzleti modellek. Az újak most alakulnak. A változás globális, de annak lekövetése cégszinten történik. A régi eltűnése, felbomlása és az új keletkezése hatalmas tempóval gyorsul. Átmenetben vagyunk egy új világ felé. Már eltűnt az életünkből a komfort, a megszokások, a panelek. A most megélendő változások sokaknak fájdalmasak, félelmetesek, embert próbálóak. De kényszerítenek is a megújulásra, gondolkodásmódunk teljes cseréjére, új üzleti modellek létrehozására, a régiek kidobására.

Milyen irányú legyen a cégben változás? Elsősorban gondolkodásmód-váltásra van szükség. Csak összekapcsoltságban, hálózatba szervezetten, együttműködve a környezettel lehetünk sikeresek a most alakuló új világban. De ugyanolyan fontos a cég stratégiájába a változásképességet és a válságállóságot is beépíteni.

A mesterséges intelligenciák cégműködésbe integrálása a ChatGPT robbanásszerű sikere után már kényszerítő erővel kopogtat nem csak a gyártók, hanem minden cég ajtaján. A leggyorsabban haladhatunk vele a folyamatok korszerűsítésében és a költségek csökkentésében.

Miközben a változásra koncentrálunk, a kritikus funkciók védelme elsődleges fontosságú! Az energiafüggőség és az inflációnak kitettség veszélye erős hangsúlyt kell, hogy kapjon a döntésekben. Miközben előre nézünk, a cég tartóoszlopait be kell védenünk!

CHANGE is a CHANCE. A változás maga az esély!

PP – BKIK hibrid konferencia június 1. Budapest.

A konferencián hasznos tanácsokat osztanak meg előadóink a cégek és vezetőik minden területen történő sikeres és gyors változáshoz, a múlt lecseréléséhez, az új működés kialakításához, a válságos helyzetekben biztonságteremtéshez.

Részletes program és regisztráció:

https://ppkonferencia.hu/konferenciakozpont/change-is-a-chance/