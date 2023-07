Piros riasztást adtak ki több járásra: jéggel érkeznek a heves zivatarok

Harmadfokú (piros) riasztást adott ki heves zivatarok veszélye miatt a meteorológiai szolgálat – közölte a katasztrófavédelem.



Fotó: MTI/Varga György

Az érintett területeken a heves zivatarokat viharos szél, jégeső kísérheti, ami jelentős kockázatot jelent

- írták.

A riasztások által érintett területeket, járásokat az alábbi linken elérhető, folyamatosan frissülő térképen követhetik nyomon.

Mi várható csütörtökön?

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint napközben ismét nagy területen, kiterjedten várható zivatarok, heves zivatarok kialakulása. A nap első felében kiemelten a Dunától keletre az északi tájakon, majd a délutáni óráktól már a déli országrészben is várhatók további zivatarok, amelyek ott is rendszerbe szerveződhetnek, kiterjedt károkozó jelenségek is kísérhetik őket.

A legintenzívebb cellák környezetében nagy méretű jég (néhol 5 cm-nél is nagyobb átmérőjű), szélvihar (80-100 km/h, helyenként 100 km/h fölötti), illetve felhőszakadás (20-40, néhol 50 mm-t meghaladó csapadékmennyiség) is lehetséges.