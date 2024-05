Gyárfás Tamás hét év fegyházat kapott, majd gyorsan felesége nevére íratta cégét

Gyárfást Tamást a Portik Tamást felbújtóként elkövetett emberölésben bűnsegédként első fokon bűnösnek találta a bíróság, elítélték, majd felesége nevére íratta a félmilliárd forintos eszközállománnyal és 377 millió forintos saját tőkével rendelkező cégét.

Már nincsen vállalkozása Gyárfás Tamásnak, ugyanis az egykori médiacsászár, a Nap TV egykori tulajdonosa március 8-án a feleségére íratta az St. Plusz Könyv- és Lapkiadó Adatfeldolgozó és Nyomdaipari Kft. cégét – írta az mfor.hu.

Nyilván van összefüggés a cégátírás és a között, hogy február 8-án a Fővárosi Törvényszék hét év fegyházra ítélte Gyárfást a Magyar Úszó Szövetség korábbi elnökét. Gyárfás Tamást bűnsegédként, Portik Tamást felbujtóként elkövetett emberölésben találták bűnösnek Fenyő János meggyilkolásában. Az ügyben elsőfokú ítélet született, amely ellen az ügyvédek fellebbeztek, így nem jogerős.

Gyárfás Tamás az ítélethirdetés után felesége nevére íratta cégét/Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A hvg.hu 2016-ban írt róla, amikor kiderült pont az ez a cég gyártja a Nemzetközi Úszószövetség (FINA) lapját, a kéthavonta print és digitális formátumban is megjelenő Fina Aquatic World Magazine-t. A hvg cikke szerint 2010 és 2014 között a cég összesített exportértékesítési árbevétele a nyilvános cégadatok szerint a nulláról hirtelen több mint 474 millió forintra nőtt. A lap titok volt, hogy milyen haszonnal dolgozhatott együtt Gyárfás Tamás cége a FINA-val. Egy biztos: 2011 és 2014 között a St. Plus Kft. üzemi eredménye mindig mínuszban volt. 2022-ben is, az utolsó elérhető beszámolója szerint abban az évben 59 millió forint bevétele volt a cégnek, de ez is csak 46,6 millió forintos veszteséghez volt elég.

Viszont félmilliárd forintos eszközállománnyal és 377 millió forintos saját tőkével rendelkezik. A cégnek már nem tulajdonosa Gyárfás, de még ő az ügyvezetője.