A Fidesz frakcióvezetője szerint amúgy is értelmetlen vizsgálni a botrányba fulladt kegyelmi ügyet.

MTI/Máthé Zoltán

A telex.hu a Fidesz kihelyezett frakcióülésén forgatott, ahol Kocsis Mátét is kérdezték. A videóból fény derül arra, hogy a frakcióvezetőnek igen érdekes elképzelése van Novák Katalin kegyelmi ügyéről: elmondja, hogy ő is nagyon szeretné tudni, mi van ennek a hátterében, de nem kérdezte meg róla Novák Katalint. Szerinte ha újságíróknak nem válaszolt az ezzel kapcsolatos kérdésekre, akkor neki sem fog.

Ha lesz mondandója, úgyis el fogja mondani

– jelenti ki. Az újságírói kérdésekre kitérő válaszokat ad még a témában, többször hangozatatva, hogy ő is nagyon szeretné tudni, mivel indokolná Novák a döntését. Végül azt mondja, hogy felállíthatnak erre egy bizottságot, ami megvizsgálja az ügyet, de annak a végén ugyanott lyukadnának ki: nem tudnának többet, mint most, írásos indoklás ugyanis nem létezik. Tehát felesleges lenne vizsgálatot folytatni.

A kihelyezett ülésen szó esett még a svéd NATO-csatlakozásról: úgy tűnik, hogy másfél éves blokkolás után most már a Fidesz is készen áll, hogy támogassa az ügyet. A svéd elnök ugyanis most már gsztusokat tesz felénk, már nem néz le minket.

De Kocsis arról is beszél, hogy teljesen megreformálják a gyermekvédelmi rendszert.

Mint ismert, ma azt is közzétették, hogy Varga Judit helyett Deutsch Tamás lesz a Fidesz EP-listavezetője, Novák Katalin helyére pedig Sulyok Tamást szánják.