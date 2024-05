Paul Auster, a New York trilógia szerzője 77 éves volt. Tüdőrákkal küzdött.

A család egyik barátja, Jacki Lyden a sajtóhoz eljuttatott közleményében azt mondta, Auster brooklyini otthonában, szerettei körében halt meg. Az egyik legnagyobb amerikai kortárs írónak számító Auster tüdőrákkal küzdött, s a betegség okozta szövődményekbe halt bele.

Április 30-án meghalt Paul Auster, a New York trilógia, a Brooklyni balgaságok és megannyi New Yorkhoz kötődő regény ás memoár szerzője

- írja az rtl.hu és a hirado.hu a New York Times cikke alapján.

Az író filmes munkái is nagy népszerűségnek örvendtek, ő írta a Füst forgatókönyvét, de rendezett is, a Smoke folytatásának (Egy füst alatt – Beindulva) például már ő volt a rendezője is.

Élete során több mint 30 könyvet írt, műveit több mint 40 nyelvre fordították le, köztük a legtöbbet magyarra is. Auster 1971 és 1975 között Párizsban élt, ez idő alatt francia költők verseit is átültette angolra. Híressé 1982-ben vált, A magány feltalálása című, önéletrajzi elemekkel tarkított regényével.

Utolsó, Baumgartner című könyvét már a rákkal vívott harc közepette fejezte be.