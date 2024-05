Ide utazik a magyar elit – Akár 5 millióba is kerülhet egy út

A turizmus, különösen a luxus utazások területe, a világ egyik legdinamikusabban fejlődő ágazata, amelynek globális piaci értékét 2023-ban 1,38 billió dollárra becsülték, és a következő évtizedben évente 7,9%-os növekedés várható. A politikai stabilitás növekedése, a társadalmi elfogadottság javulása, a könnyebb vízumeljárások, valamint a gazdagok számának emelkedése mind hozzájárulnak a piac bővüléséhez.

Fotó: pexels.com

A luxus utazások piacának legújabb trendjeiről és az abszolút egzotikus úti célokról Csonki Ádám, utazási szakértő nyilatkozott a Pénzcentrumnak.

A nemzetközi turizmus 2023-ban már majdnem elérte a járvány előtti szintet, ami a turizmus virágzását jelzi. A luxus utazások, mint a magas színvonalú utazások egyik formája, továbbra is népszerűek. Párizs az Euromonitor International éves jelentése szerint továbbra is a legvonzóbb városi úti cél, de a valódi luxus más helyeken található meg.

A luxus utazások piacának növekedését az elit utazók kiadásainak növekedése, a feltáratlan úti célok iránti érdeklődés és az új élmények keresése hajtja. A személyre szabott szolgáltatások, a megbízható közlekedés, az exkluzivitás és a személyzet professzionális hozzáállása jelentik a luxusutazások mércéjét.

Ez az exkluzív utazási forma történhet akár belföldön is, de zömmel inkább külföldre irányul, egzotikus országok felé, amelyek közül a legnépszerűbbek a Maldív-szigetek, a Dominikai Köztársaság, Zanzibár vagy akár Dubai (Egyesült Arab Emírátusok). Viszont most már egyre felkapottabb Abu Dhabi, Ras al-Khaima (Egyesült Arab Emírátusok), Szaúd-Arábia vagy éppen Omán – részletezi a Pénzcentrum.

A politikai stabilitás, a társadalmi elfogadottság javulása és a rugalmas vízumeljárások hozzájárulnak a világkörüli utazások népszerűségéhez, ahol az utazók egyedi élményeket keresnek. A személyre szabott és privát túrák segítségével az emberek a saját tempójukban utazhatnak barátaikkal és családjukkal. Például a TripAdvisor felmérése szerint a leggyorsabban növekvő szegmens a családbarát túrák. Az ezekre a túrákra vonatkozó foglalások száma több mint 200%-kal nőtt 2021-ben, 291%-kal az amerikai utazók körében.

A luxus utazások gyakran olyan egzotikus helyszínekre irányulnak, mint például a Maldív-szigetek, a Dominikai Köztársaság, Zanzibár vagy Dubai. Viszont nem csak "meleg éghajlatú" országok szerepelnek ezen a listán, hiszen népszerű prémium úti cél még Izland, Norvégia vagy akár az Antarktisz is, de vannak olyan a luxushajók, amelyek közül több már a 6. kontinensen is megáll. Ezek az utazások általában hosszabbak, és magas színvonalú szállodákban zajlanak, all inclusive vagy ultra all inclusive ellátással. A luxusturizmus piaca felszálló ágban van, és a gazdasági változások ellenére is virágzik.

Arra a kérdésre, hogy egyre drágábbak lesznek-e a nem luxus utazások is, a szállodai szobák, a vendéglátás, Csonki Ádám azt felelte,

itt is a kereslet-kínálat elve fog érvényesülni. Tehát, igen ameddig növekszik az igény a prémium kategóriás utazás felé, addig a többi szegmensben is árnövekedésre lehet számítani. Ezért kiemelt figyelmet kapnak a jövőben és egyébként már most is, azok a portálok vagy szolgáltatók, akik a piaci árhoz képest kedvezőbb árakon tudják kínálni szolgáltatásaikat, de mégis magas színvonalon. Ez nem egyszerű feladat.

Hogy hány százalékát tehetik ki a hazai kiutazásoknak a luxusutak, azt válaszolta a szakértő, hogy sokkal több, mint gondolnánk, ugyanis sok esetben ha évente egy utazást engedhet meg magának, akár egy család, akkor már olyan desztinációt választ, ami valami többet ad, mint a szokványos helyek, mert az egész éves munkájukért megérdemlik ezt a luxust.

Az árak tekintetében azt látjuk, ha utazási irodán keresztül foglalunk, egy csomagot veszünk meg, amely keretében feltehetően több embert utaztatnak, és egy luxusnak számító alsó hangon 3-4 millió forintba kerül átlagosan, igaz ez függ az úti céltól, az időszaktól és nem utolsó sorban attól is, mikor foglaljuk le.