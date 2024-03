Szoboszlai győzelemre vezette a válogatottat – Marco Rossi csapata immár 13 találkozó óta veretlen

A magyar labdarúgó-válogatott egygólos győzelmet aratott pénteken a vendég török csapat felett a Puskás Arénában rendezett barátságos mérkőzésen.

Lassan bekanyarodik Marco Rossi és csapata a nyári Európa-bajnokságra való felkészülésének hajrájába, és az már most is látszik, ez a válogatott akár remek eredményt is elérhet Németországban. A kontinensviadalra a magyarokhoz hasonlóan csoportelsőként kijutó törökök ellen is jól játszott a csapat, és nagy csatában végül 1-0-ra győzött. Az olasz szakvezető újoncot is avatott Dárdai Márton személyében, akit csereként küldött a pályára.

Jól játszott és megint győzött a magyar válogatott Fotó: MTI/Illyés Tibor

A magyarok győztes találatát a csapatkapitány Szoboszlai Dominik szerezte a 48. percben büntetőből. Marco Rossi tanítványai immár 13 találkozó óta veretlenek, ilyen hosszú sorozatra legutóbb a legendás Aranycsapat volt képes az 1954-ben elveszített berni világbajnoki döntő után. Puskásék akkor 18 összecsapáson nem találtak legyőzőre.

A törökök először veszítettek a tavaly szeptemberben kinevezett Vincenzo Montella irányításával, ráadásul öt meccse nyeretlenek a magyarokkal szemben. A nemzeti együttes legközelebb kedden a koszovói csapatot fogadja barátságos mérkőzésen a Puskás Arénában.