A miniszterelnök országjárása teljes titokban zajlik, előzetesen nem közölték a helyszíneket, így a független sajtó nem tudja őt "letámadni". Orbán Viktor kedden Kaposváron bukkant fel, ott folytatta vidéki kampánykörútját. Készültek is a szokásos szelfik.

Orbán Viktor miniszterelnök kedden Kaposváron folytatta vidéki kampánykörútját; megbeszélést folytatott Szita Károly polgármesterrel, és találkozott a kaposvári választópolgárokkal – közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

Orbán Viktor kiemelte:

borotvaélen táncol a világ; a béke és egy mindent elpusztító háború határán van az emberiség.

Mi, magyarok két világháború árán tanultuk meg, hogy a háború rossz dolog, egy pusztító áradat, ami mindent magával sodor. Mindenekelőtt persze halált, szenvedést hoz, de elviszi a családok megtakarítását, a házat, a jószágot is. Porig rombolja az ország gazdaságát, az égbe löki az árakat is. Ezért amikor mi a béke mellett beszélünk, nemcsak az emberéletet védjük, hanem a gazdaságunkat is.

A legfontosabb: békét kell teremteni, és mivel a Nyugat finanszírozza, nekik kell tenniük a befejezéséért is. Az európai intézményekbe békepárti, jobboldali képviselőket kell küldeni, a baloldali háborúpártiak helyett – szögezte le Orbán Viktor.

Titokban járja az országot Orbán

Óriási szerencse kell – vagy egy Fidesz-pártkönyv – ahhoz, hogy valaki elkapja Orbán Viktort a 2024-es európai parlamenti, illetve önkormányzati választás kampánykörútján. Olyannyira titkos, hol bukkan fel a miniszterelnök, hogy a legutóbbi kormányinfón is téma volt, hogy nem lehet tudósítani a kormányfő körútjáról. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csak annyit válaszolt erre, hogy a miniszterelnöknek vannak nyilvános szereplései továbbá nem nyilvánosak. Még 7 hét van, így szerinte lesz még mindkettőre példa.

Ez egyébként tudatos lépés Orbántól – László Róbert, a Political Capital elemzője az rt.hu-nak azt mondta, fontos, hogy meglepetést tudjon okozni, de már nagyon régen jellemző, hogy a programjainak csak egy elenyésző része ismert a széles közvélemény számára. Ezzel részben a saját mindennapi nyugalmát védi, a kampányidőszakban pedig az is egy fontos szempont, hogy nehezebb legyen ellentüntetéseket szervezni ellene.

Deutsch Tamás, a Fidesz EP-listavezetője ezzel szemben azt mondta, hogy a kormánypárt csak nyilvános kampányeseményeket tart. Úgy fogalmazott,