A kétezres évek legdögösebb magyar celebje önbizalomhiánytól szenved

A férj és a barátok segítenek, hogy Liptai Claudia olykor másként tekintsen önmagára.

Ki gondolná, hogy Liptai Claudia önbizalomhiánnyal küzd? – teszi fel a kínzó kérdést a Blikk.

A tévés hazánk egyik legsikeresebb és legkeresettebb műsorvezetője, 2009-ben dögös fotók is készültek róla a nyuszis magazinba, férjével, Pataki Ádámmal együtt eredményes céget építettek fel az elmúlt években. Úgy tűnik, a színésznő bármibe kezd, sikeres lesz.

Persze lehet, hogy ez így is van jól. Mert így, hogy nincs elég önbizalmam, segít, hogy objektív legyek önmagammal, sőt néha talán túl kritikus is. Fontos, hogy a férjem és a barátaim próbálnak szebb tükröt is mutatni, hogy időnként máshogy tekintsek magamra.