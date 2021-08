Ma már nincs olyan lakás, ahol ne lenne hűtőszekrény. Célja az ételeink és italaink élettartamának minél hosszabb ideig való megőrzése, frissen tartása szavatossági időn belül. Nem csak otthon, de bárhol használhatjuk hiszen már vannak olyan egészen kis hűtők is, amelyeket könnyedén magunkkal vihetünk. Mindig olyat kell választanunk, amiről tudjuk, hogy elfér és ki is tudjuk használni teljes mértékben. (x)

Beépíthető vagy akár standard hűtőszekrényt is választhatsz bár szerintem egy beépített sokkal jobban mutat a konyhában szinte beleolvad a környezetbe. A szélessége határozza meg hová kerül véglegesen. Persze az sem mindegy, hogy hány ajtós és hogy melyik irányból nyílik, de ez már könnyen megoldható hiszen ezeket az ajtókat már át lehet rakni otthon is, hogy a másik irányból lehessen kinyitni. Többnyire a hűtőszekrények kombináltak rendelkeznek fagyasztórésszel de még mindig léteznek fagyasztó rész nélküliek is.

Az űrtartalom egyben a nagyság meghatározója is. A méretét az adott hely fogja nekünk megszabni, valamint az, hogy mennyire tudjuk kihasználni. Vásárolhatunk 43L-es (minibárokra jellemző, mint a Star Light) teljes űrtartalomtól egészen 601L-ig mint például egy LG Side by Side hűtőszekrény. Amennyiben kevésbé számít a fagyasztó része és jobban szeretnél nagyobb hűtőrészt e szerint is választhatsz hiszen nem egységes az elosztás a hűtőszekrényekben. Ha megnézzük a kínálatot ahogy nő a nagyság és egyre több funkcióval rendelkezik egy hűtőszekrény ezzel egyenes arányban növekednek az árak is. Fontos szempont hiszen csak te tudhatod azt milyen összegben szeretnél beruházni egy hűtőszekrénybe.

A megfelelő hőfokot (vagy egyéb funkciókat) kezelhetjük hagyományos gombok, LCD és érintő képernyőn is. Ezek már a modernebb jól felszerelt hűtőkre jellemzőek mint pl. a Samsung vagy az Electrolux hűtőszekrények. Újdonság főleg a magasabb árkategóriájú hűtőszekrényeknél a beépített vízadagoló mellyel egyszerűen fogyaszthatunk hűtött vizet anélkül, hogy a hűtőszekrényt kinyitnánk.

Fontos lehet a fogyasztása hiszen, ha keveset fogyaszt kevesebbet fizetünk az áram szolgáltatásért. Ezt az energiaosztály besorolása határozza meg. Az A+++ energiaosztályba sorolható termékek sokkal drágábbak viszont hosszú távon megtérül az áruk. Tisztításuk egyszerű viszont a fagyasztó rész kiolvasztása némelyik terméknél macerás és hosszú. Vannak olyan darabok melyeknél a fagyasztó részt leolvasztási rendszer segítségével takaríthatjuk ki. Ez lehet automatikus, félautomata vagy kézi. Az ECO funkció segítségével még gazdaságosabbá tehetjük a fogyasztását amennyiben rendelkezik ilyen funkcióval. Előfordul, hogy hosszabb ideig nem tartózkodsz otthon vagy nyaralni mész a fagyasztódban vannak termékek viszont a hűtőrész teljesen üres a Holiday funkció bekapcsolásával szintén energiát spórolhatsz meg.

Sokszor zavaró, ha vastag a jég a fagyasztó részben vagy párás lesz a hűtő. Ilyen esetben érdemes vásárláskor olyan jellemzővel keresni, mint a NoFrost vagy Neo Frost (automatikus olvasztási rendszer). Ez vonatkozhat a hűtőszekrény mindkét részére vagy külön-külön csak az egyikre. Ha nem szeretnéd, hogy ételeid kiszáradjanak és mindig frissek legyenek érdemes Smart Frost hűtőrendszerrel ellátott terméket venned. Antibakteriális is lehet, sőt még a páratartalmat is szabályozhatod.

Színekben nem annyira választékos a legtöbb termék ezüstszürke, szürke, fehér vagy fekete, de találunk ritkán bézs, kék és piros színben is. Ha színekben nem is de funkciókban változatos. Néhányban alap, hogy a hagyományos égő helyett LED világítás van benne, ami sokkal tisztábban és erősebb fényt bocsájt ki mindemellett energiatakarékos is, mint egy átlagos égő. Figyelmeztető jelként hangjeleket is adhatnak ki például, ha gyerkőcünk kedvére nyitogatja az ajtót és az nyitva maradt. De erre is van megoldás, ha hűtőszekrényünk Child lock funkcióval van ellátva.

Vannak úgynevezett luxus funkciók, amely már tényleg csúcs egy hűtőszekrény tekintetében ez nem más, mint a beépített Wi-Fi. Az LG hűtőszekrények esetében tudjuk használni azok közül is természetesen azokban, amelyek Wi-Fi-vel rendelkeznek és használni tudjuk a SmartThinkQ applikációt. Ennek segítségével távolról is vezérelni tudjuk és ellenőrizni az aktuális hőmérsékletet. Ez már egy magasabb szint az okosabb életmód felé.

A lényeg mindegyik hűtőszekrény tekintetében ugyan az csak a funkcióik lehetnek mások, valamint méretük és a színük. Azért, ha bármelyiket is nézzük mindenféleképpen korszerűnek mondható hiszen mielőtt még hűtőgép sem volt a világon vagy pincében, vagy régi módszerrel próbálták elkerülni az élelmiszerek romlását. Mindenki saját maga döntheti el melyik éri meg a legjobban.

Partner tartalom