Érkezik az új széria, de világszerte chiphiány van, ezért várhatóan borsos lesz az új iPhone-ok ára

Őszre várható a cégóriás legújabb dobása, tűkön ülnek a rajongók.

A 24.hu cikke alapján már csak hetekre vagyunk az iPhone 13 modellek bemutatójától, aminek a pontos dátumát még nem jelentette be az Apple, de a jelek arra mutatnak, hogy szeptember 14-én lesz az esemény. Az elmúlt hónapok során olyan izgalmas híresztelések is felmerültek elemzőktől és szivárogtatóktól, mint a chiphiány miatt a szokottnál magasabb ár vagy a műholdas hívások támogatása, amellett, hogy minden téren gyorsabb és jobb teljesítményre lehet számítani. Ami már biztos, hogy jobb kamerával, gyorsabb A-szériás processzorral és új 5G chippel szerelik fel a telefont, az üzemidő is nő valamivel, illetve a tervezőknek a kamerasziget méretéből is sikerült valamennyit visszafaragni.

Az érhető telefonok dizájnáról, kijelzőéről, technikai részleteiről és nem utolsó sorban az áráról a 24.hu cikkében olvashatnak.

