Hétvégére kiderül, hatásosak-e a most forgalomban lévő vakcinák az omikron ellen

A világ lélegzetvisszafojtva várja az eredményeket.

Hétvégére várja az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) az első adatokat arról, hogy a meglévő oltások védenek-e az omikron variánstól – írja HVG.hu. Többek között erről is beszélt az Európai Parlamentben Emer Cooke, az ügynökség vezetője. Azt is bejelentette, hogy néhány héten belül forgalmazásra ajánlja az ötödik Covid–19 elleni vakcinát, a Novavax cég fejlesztését.

Emer Cooke szerint az engedélyezett Covid-oltások

"hatékonyak maradtak, és továbbra is megmentik az embereket a súlyos betegségektől és a haláltól. Még ha az új változat szélesebb körben is elterjed, a rendelkezésünkre álló vakcinák továbbra is védelmet nyújtanak."