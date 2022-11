Mire kell figyelni a tetőtéri ablak beépítésekor?

A tetőtér beépítése remek megoldást jelent, ha plusz élettérrel szeretnénk bővíteni az otthonunkat. Ilyenkor azonban arról is gondoskodnunk kell, hogy elegendő fény jusson be az itt kialakított helyiségekbe. Ez pedig csak a tetőtéri ablakok beépítésével lehetséges. (x)

A tetőtéri ablak beépítésének magassága

Ezek az ablakok kisebbek, mint a hagyományos társaik és jellemzően csak bukóra lehet nyitni őket a szűkös hely miatt. Ugyanakkor tökéletesen megoldható velük, hogy a tetőn keresztül áthatolhasson a napfény. Csak néhány fontos dologra kell odafigyelni beépítéskor.

Elsőre talán hajlamosak lehetünk azt gondolni, hogy mindegy milyen magasságba kerül a nyílászáró. Valójában azonban nagyon is számít. Minél magasabbra kerül a tetőtéri ablak, annál világosabbak lesznek a helyiségek. Természetesen, ha alacsony a belmagasság, akkor nincs választásunk, az ablakokat is lejjebb kell elhelyezni. Ám ez esetben is érdemes a padlószinttől legalább 90 cm-es magasságba tenni őket. Nagyobb belmagasság esetén pedig, lehetőleg 140 cm-rel a padló fölé kerüljenek.

A tetőtéri ablakok száma

Nemcsak a tetőtéri nyílászárók magassága, hanem azok száma is nagymértékben meghatározza, hogy mennyi fény jut be a tetőtérre. Nyilván nem építhetünk be akármennyi ablakot, mert megvan határozva, hogy a tetőszerkezet hány darab ablakot bír el. Ha viszont szeretjük a fényes tereket, akkor ne spóroljunk velük, használjuk ki a maximális lehetőségeinket!

A tetőtéri ablakok szigetelése

Ugyanúgy, ahogy az épület más részén, a tetőn keresztül is ki tud szökni a meleg levegő. Különösen a nyílászáróknál kell odafigyelni, hogy megfelelő szigeteléssel rendelkezzenek. Az ablakok üvegezése lehet két- vagy háromrétegű is. Ez utóbbi nagyjából 15%-kal jobb szigetelést biztosít. Persze előfordulhat, hogy a kétréteg üveggel ellátott változatok is elégnek bizonyulnak. E tekintetben érdemes konzultálni egy szakemberrel, aki meg tudja mondani, hogy a mi esetünkben melyik a jó választás.

