Emlékszik az egykori kedvenc autóra, a Moszkvicsra? Nem hisz a szemének, ha meglátja a márka legújabb csúcsragadozóját – Persze, már ez is kínai...

A kínai Sehol X8 Plus szabadidő-autót márkázták át, és kész is lett a 4,8 méter hosszú Moszkvics 8-as.

A kínai JAC konszern átmárkázott autóit kínálják helyi összeszereléssel Moszkvics néven az orosz piacon. A Moszkvics 3-as, 3e és 6-os után most bejelentették a csúcsmodellt, a Moszkvics 8-ast is. Persze ez is egy átemblémázott kínai szabadidő-autó, a 2022-ben piacra dobott Sehol X8 Plus orosz megfelelőjéről van szó – írja az origo.hu

Fotó: Moszkvics

Három üléssoros járműről van szó, a kínai eredetiben van hétszemélyes alapkivitel és hatszemélyes luxusváltozat is – a Moszkvics 8-as várhatóan csak az előbbi változatban készül majd. A JAC konszern azt állítja, 1000 kisgyermekes család körében végzett kutatás alapján alakították ki a tágas belsőt.

Csakúgy, mint a Kia Sorento esetében, a karosszéria hossza 4825 mm, szélessége 1870 mm, magassága 1758 mm, a tengelytávolság 2830 mm. A hajtásról 1,5 literes, benzines turbómotor (174 LE/300 Nm) gondoskodik, a váltó hétfokozatú duplakuplungos, a hajtás csak az első kerekekre érkezik. Noha már most bemutatták, a Moszkvics 8-as összeszerelését csak 2024 végén kezdik meg, a vételárat pedig később teszik közzé.

2022 novemberében indult újra az autógyártás a moszkvai autógyárban a Moszkvics 3 crossoverrel, egy hónappal később megjelent a szerelőszalagon a Moszkvics 3e nevű elektromos változat is. 2023 szeptemberében az üzem megkezdte a Moszkvics 6 szedán sorozatgyártását. 2024 márciusában már közel háromezer autót gyártott az üzem, nagyrészt 3-ast, de volt köztük több mint 120 darab 6-os és mintegy 90 darab 3e is.

Összesen több mint 4,7 ezer új Moszkvicsot adtak el Oroszországban 2024 első negyedévében, köztük közel 300 darab Moszkvics 6-ost és mintegy 110 darab Moszkvics 3e villanyautót.